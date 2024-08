Elon Musk soutient le projet de loi controversé sur l’IA en Californie

Elon Musk estime que la Californie devrait adopter son projet de loi controversé sur la sécurité de l’IA.

« Je suis simplement cohérent avec ce que je dis depuis 20 ans », a écrit Musk dans un message sur X.

Musk met depuis longtemps en garde contre les risques et les dangers posés par l’IA pour la société.

Le projet de loi controversé sur la sécurité de l’IA en Californie, SB 1047, a un supporter inattendu — Elon Musk.

« C’est une décision difficile et cela va contrarier certaines personnes, mais, tout bien considéré, je pense que la Californie devrait probablement adopter le projet de loi SB 1047 sur la sécurité de l’IA », a écrit Musk dans un communiqué. X poste le lundi.

Le projet de loi, qui a été présenté par le sénateur de l’État de Californie Scott Wiener en février, vise à établir «des normes de sécurité claires, prévisibles et de bon sens pour les développeurs des systèmes d’IA les plus grands et les plus puissants » . «

Notamment, le projet de loi SB 1047 obligerait les entreprises d’IA à mettre en œuvre protocoles de sécurité stricts et un coupe-circuit pour leurs modèles d’IA. Le projet de loi est prévu pour une vote final à l’Assemblée de Californie à la fin du mois.

C'est une décision difficile et cela va contrarier certaines personnes, mais, tout bien considéré, je pense que la Californie devrait probablement adopter le projet de loi SB 1047 sur la sécurité de l'IA. Depuis plus de 20 ans, je milite en faveur de la réglementation de l'IA, tout comme nous réglementons tout produit/technologie qui présente un risque potentiel… — Elon Musk (@elonmusk) 26 août 2024

Selon Musk, soutenir le projet de loi de Wiener est une «pilule amère » à avaler — mais est en accord avec son propre position sur la régulation de l’IA.

« Je suis simplement cohérent avec ce que je dis depuis 20 ans. L’équipe xAI est principalement à Palo Alto, donc cela nous affecte aussi », a écrit Musk dans un article séparé, faisant référence à Startup d’IA qu’il a lancée l’année dernière.

Wiener et Musk têtes précédemment heurtées sur la législation qui Les écoles ont interdit aux parents d’informer les parents des changements d’identité sexuelle de leur enfant..

Le soutien de Musk à la SB 1047 le distingue de ses concurrents dans la course à l’IA. Des entreprises technologiques comme OpenAI et Méta avoir ont exprimé leur opposition contre le projet de loi.

Soutenu par Amazon Anthropique a donné son approbation prudente du projet de loi. Cependant, le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, a noté dans un lettre La semaine dernière, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que « certains aspects du projet de loi nous semblent encore préoccupants ou ambigus ».

Musk a longtemps mis en garde contre la risques et dangers de l’IA à la société, même si cela ne l’a pas empêché d’essayer de dominer l’espace de l’IA.

En mai dernier, Musk a présenté son xAI a levé 6 milliards de dollars de financement pour leur tour de financement de série B.

Le milliardaire mercurial a également cherché à positionner le fabricant de véhicules électriques Tesla comme un «Entreprise d’IA ou de robotique » . «

« Si vous considérez Tesla comme une simple entreprise automobile, fondamentalement, c’est simplement le mauvais cadre, et si vous posez la mauvaise question, alors la bonne réponse est impossible », a déclaré Musk lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en avril.

Les représentants de Musk n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Business Insider envoyée en dehors des heures normales de bureau.

Lire l’article original sur Business Insider