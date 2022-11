Elon Musk, sous pression financière, pousse à gagner de l’argent avec Twitter

Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, jette tout contre le mur pour faire plus d’argent à la société de médias sociaux. Depuis la clôture de son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière, M. Musk et ses conseillers ont discuté de l’ajout de messages directs payants – qui permettraient aux utilisateurs d’envoyer des messages privés à des utilisateurs de haut niveau – au service, selon deux personnes connaissant le sujet. et des documents internes consultés par le New York Times. Ils ont également parlé d’ajouter des vidéos “paywallées”, ce qui signifierait que certaines vidéos ne pourraient pas être visionnées à moins que les utilisateurs ne paient des frais, ont déclaré ces personnes. Et ils ont discuté de la relance de Vine, une ancienne plate-forme vidéo courte, qui pourrait attirer un public plus jeune convoité par les annonceurs. Cette semaine, M. Musk a décidé de gagner de l’argent grâce au programme de vérification “blue check” de Twitter, une méthode permettant de s’assurer que les utilisateurs sont bien ceux qu’ils prétendent être. Le milliardaire a annoncé que le programme, qui est actuellement gratuit, sera intégré au service d’abonnement «Twitter Blue», qui offrira des fonctionnalités améliorées moyennant des frais mensuels de 8 $.

La frénésie du développement de produits souligne la pression exercée sur M. Musk, l’homme le plus riche du monde, pour obtenir des résultats immédiats – et des rendements – sur le plus grand rachat à effet de levier jamais réalisé par l’industrie technologique. Pour financer son contrat Twitter, il a chargé l’entreprise d’une dette de 13 milliards de dollars, l’obligeant à payer plus d’un milliard de dollars par an en intérêts uniquement. Mais l’année dernière, Twitter avait moins d’un milliard de dollars de trésorerie, ce qui signifie qu’il a généré moins d’argent que ce qu’il doit désormais à ses prêteurs chaque année. Donc, pour joindre les deux bouts, M. Musk doit augmenter les revenus de Twitter ou réduire les coûts – ou faire les deux. M. Musk a déjà ordonné des suppressions d’emplois sur Twitter. Mercredi, un employé de Twitter a publié un lien vers un document de “calculs d’indemnités de départ” sur une chaîne Slack de l’entreprise, notant qu’il y avait une “liste principale” qui comprenait le nombre 3 738, selon une copie du message vu par le Times. Rachat de Twitter par Elon Musk Carte 1 sur 8 Une affaire à succès. En avril, Elon Musk a fait une offre non sollicitée d’une valeur de 44 milliards de dollars pour la plate-forme de médias sociaux, affirmant qu’il souhaitait transformer Twitter en une entreprise privée et permettre aux gens de s’exprimer plus librement sur le service. Voici comment la bataille de plusieurs mois qui a suivi s’est déroulée : La réponse. Le conseil d’administration de Twitter a contré l’offre de M. Musk avec un mécanisme de défense connu sous le nom de “pilule empoisonnée”. Cette tactique d’entreprise bien rodée rend une entreprise moins acceptable pour un acquéreur potentiel en rendant plus coûteuse l’achat d’actions au-dessus d’un certain seuil. Sécurisation du financement. Bien que son offre initiale contienne peu de détails et ait été reçue avec scepticisme par Wall Street, M. Musk, l’homme le plus riche du monde, a agi rapidement pour obtenir des engagements pour financer son offre, faisant pression sur le conseil d’administration de Twitter pour qu’il prenne ses avances au sérieux. Trouver un accord. Une fois le financement en place, le conseil d’administration de Twitter a rencontré M. Musk en avril pour discuter de son offre. Les deux parties sont rapidement parvenues à un accord, la société acceptant de se vendre pour 54,20 dollars par action, soit environ 44 milliards de dollars au total. Des tensions surgissent. Peu de temps après que M. Musk et Twitter soient parvenus à leur accord, les problèmes ont commencé. M. Musk a menacé de se retirer de l’accord si Twitter ne fournissait pas plus d’informations sur la façon dont il calcule le nombre de faux comptes. En juin, la société a annoncé qu’elle prévoyait de lui donner accès à une grande partie de ses données. Musk recule. En juillet, M. Musk a annoncé qu’il mettait fin à l’accord, citant le désaccord persistant sur le nombre de comptes de spam. Twitter a ensuite poursuivi le milliardaire pour le forcer à conclure l’accord. Mais M. Musk a riposté dans un dossier juridique, arguant que la société avait dissimulé le nombre réel de faux comptes sur sa plateforme, accusant Twitter de fraude. Préparation du procès. Les avocats des deux parties ont délivré plus de 100 assignations à comparaître avant un procès qui devait commencer en octobre, ciblant principalement les VIP de la technologie. En septembre, un juge a décidé que M. Musk pouvait modifier sa plainte pour inclure les accusations d’un ancien chef de la sécurité de Twitter qui affirmait que l’entreprise avait induit le public en erreur sur ses pratiques de sécurité. Un geste surprise. Le 4 octobre, M. Musk a proposé un accord pour acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars, le prix qu’il a accepté de payer pour l’entreprise en avril. Le 27 octobre, l’achat a été finalisé. M. Musk a rapidement commencé à faire le ménage, avec au moins quatre hauts dirigeants de Twitter, dont le directeur général et le directeur financier, qui ont été licenciés.













Si ce chiffre se réfère aux personnes qui pourraient être licenciées, et si le nombre se maintient, cela représentera environ 50% des 7 500 employés de Twitter. Les stagiaires ont été exclus de la liste, selon la copie du message. Certains des conseillers de M. Musk ont ​​​​tenu une conférence téléphonique mercredi soir pour tenter de finaliser le nombre de coupes, selon des notes de service internes et des entrées de calendrier consultées par le Times. M. Musk essaie également de minimiser les coûts d’infrastructure de Twitter. Lors de réunions avec des ingénieurs, ses conseillers ont proposé d’économiser de 1 à 3 millions de dollars en coûts d’infrastructure par jour, ont déclaré trois personnes proches des pourparlers. Les lieutenants cherchent également à faire des coupes profondes dans l’organisation “Redbird” de Twitter, qui se compose d’équipes de plate-forme et d’infrastructure, ont déclaré les gens.

M. Musk et les représentants de Twitter n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Bloomberg, Le Washington Post, Axios et Jane Wangun chercheur indépendant, a rapporté plus tôt quelques détails sur les plans de l’entreprise. Dans une interview sur scène lors de la conférence TED en avril, M. Musk a déclaré que posséder Twitter “n’est pas un moyen de gagner de l’argent” et a ajouté : “Je me fiche complètement de l’économie”. Depuis lors, cependant, l’économie mondiale a basculé vers la récession, l’inflation et les taux d’intérêt ont grimpé en flèche et le marché de la publicité numérique – sur lequel Twitter compte pour ses revenus – a reculé. La propre fortune de M. Musk est en grande partie liée aux actions de son constructeur automobile électrique, Tesla, dont les actions ont chuté.