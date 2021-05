Elon Musk SNL mises à jour en direct – Le PDG de Tesla fait ses débuts samedi soir en direct après le lancement du satellite Starlink et le soutien de Dogecoin

Le magnat de la TECHNOLOGIE et PDG de Tesla, Elon Musk, occupera le devant de la scène lors du Saturday Night Live le 8 mai 2021.

Les fans ont été stupéfaits d’apprendre cette Musc serait l’hôte de la longue émission de comédie de sketchs.

Miley Cyrus devrait être l’invitée musicale.

Le dernier nouvel épisode de SNL, diffusé le 10 avril, présentait Carey Mulligan en tant qu’animateur et Kid Cudi en tant qu’invité musical.

Ce sera la première fois que Musk accueillera ou apparaîtra sur Saturday Night Live.

Miley a accueilli le spectacle en 2011, avec The Strokes en tant qu’invité musical, et est revenue à la double tâche en 2013 et 2015.

Elle est ensuite revenue en tant qu’invitée musicale en 2017, 2018 et, plus récemment, 2020.

Cela marquera son septième concert SNL, elle ayant également fait une apparition dans un épisode de 2013 organisé par Edward Norton.

Apparemment à la recherche d’aide, Musk s’est rendu sur Twitter le 1er mai demander des idées et essayer des blagues.

Il a craqué: « Baby Shark et Shark Tank fusionnent pour former Baby Shark Tank » et « Irony Man – bat les méchants en utilisant le pouvoir de l’ironie. »

On a apparemment dit aux acteurs de la SNL qu’ils n’auraient pas besoin d’agir aux côtés de Musk, le « Dogefather » autoproclamé, s’ils se sentent mal à l’aise.

« Historiquement, si un membre de la distribution a été aussi malheureux, il n’est pas obligé de le faire », a déclaré une source dit à Page Six.

« [‘SNL’ boss Lorne Michaels] ne leur fera jamais faire quoi que ce soit qu’ils ne veulent pas faire. «

Aucun des membres de la distribution n’a encore été retiré de SNL, selon Insider.

Musk a s’est nommé le « Dogefather » avant son apparition sur SNL, dans un tweet qui semble avoir fait exploser la crypto-monnaie.

Lisez notre blog en direct sur Elon Musk pour les dernières nouvelles de son concert de samedi soir en direct …