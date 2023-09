Elon Musk s’est évanoui ivre lors d’une réunion à Moscou – livre — RT World News

Une nouvelle biographie révèle que le futur magnat de la technologie avait trop bu de vodka lors d’un voyage d’affaires en Russie en 2002.

Elon Musk, futur PDG de Tesla et SpaceX, non seulement n’a pas réussi à conclure l’accord sur la fusée qu’il espérait conclure lors d’une visite en Russie en 2002, mais il s’est également évanoui dans un restaurant de Moscou en buvant des shots de vodka lors d’une réunion d’affaires, un nouveau livre sur » a affirmé le milliardaire américain de la technologie.

La biographie, écrite par Walter Isaacson et publiée lundi, détaille un voyage au cours duquel Musk et deux associés ont tenté d’acheter des fusées pour une mission spatiale à un groupe d’hommes d’affaires russes non identifiés. Avant de fonder SpaceX plus tard cette année-là, Musk souhaitait stimuler l’intérêt du public pour l’exploration spatiale en envoyant une serre sur Mars.

Le natif d’Afrique du Sud était déjà « en lambeaux » lorsqu’il est arrivé à Moscou après avoir fait la fête lors d’une escale à Paris, a écrit Isaacson. Il s’est ensuite rendu à un déjeuner-réunion dans l’arrière-salle d’un restaurant de Moscou, où il a consommé « De petites bouchées de nourriture entrecoupées de grands verres de vodka. » Les hommes d’affaires russes ont également offert à Musk et à ses deux compagnons des bouteilles de vodka étiquetées sur mesure, montrant des photos de chaque homme sur Mars.















« J’ai calculé le poids de la nourriture et le poids de la vodka, et ils étaient à peu près égaux », Musk a dit à l’auteur. Au fur et à mesure que les discussions commerciales et la consommation d’alcool progressaient, « Musc, qui tenait sa tête relevée avec sa main, s’est évanoui et sa tête a heurté la table », dit le livre.

Musk est rentré aux États-Unis pensant avoir négocié un accord pour acheter deux fusées Dnepr pour un montant total de 18 millions de dollars, mais il s’est avéré que les Russes voulaient ce prix pour chaque unité. Lorsqu’il s’est plaint, les vendeurs ont augmenté le prix à 21 millions de dollars chacun. Alors que l’accord échouait, les Russes se sont moqués de Musk en lui demandant : « Oh, petit garçon, tu n’as pas assez d’argent? »

Un extrait du livre d’Isaacson, publié la semaine dernière, a fait de Musk la cible de critiques pour son refus l’année dernière de contribuer à permettre une attaque de drones ukrainiens contre les forces navales russes au large des côtes de Crimée. Le milliardaire avait donné à l’Ukraine un accès gratuit au réseau de communications par satellite Starlink de SpaceX après le lancement de l’offensive russe contre Kiev. Cependant, il a refusé d’étendre la couverture à la Crimée, sachant que cela signifierait autoriser l’utilisation de Starlink pour guider les drones ukrainiens et éventuellement déclencher un conflit plus large.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren aurait demandé lundi que le Congrès enquête sur l’influence potentiellement démesurée de Musk sur la sécurité nationale et la politique étrangère. Le fondateur de SpaceX aurait parlé à l’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, avant de refuser la demande de l’Ukraine d’étendre sa couverture Starlink à la Crimée.