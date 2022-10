Elon Musk s’engage à maintenir l’Internet Starlink en Ukraine “gratuitement” | Actualités scientifiques et techniques

Elon Musk a indiqué que sa société SpaceX continuerait à financer son service Internet Starlink en Ukraine, un jour après avoir déclaré qu’il ne pouvait pas financer le projet.

L’homme le plus riche du monde a cité le besoin de “bonnes actions” alors qu’il effectuait le demi-tour, après avoir déclaré plus tôt qu’il ne pouvait plus se permettre de maintenir le fournisseur de satellites en activité dans la nation déchirée par la guerre.

Des «drones kamikazes» survolent Kyiv – mises à jour en direct sur la guerre

« Au diable… même si Starlink continue de perdre de l’argent et que d’autres entreprises reçoivent des milliards de dollars des contribuables, nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien », a-t-il tweeté.

Musc semblait désireux de regagner la bonne volonté de Kyiv, après avoir déclenché un tollé plus tôt ce mois-ci en lançant un “plan de paix” qui comprenait de nouvelles élections dans des régions illégalement annexées par Vladimir Poutine.

Sa fourniture de Starlink à Ukraine après l’invasion de février avait été accueilliet s’est avérée la clé des succès remportés sur le champ de bataille par Volodymyr Zelenskyles forces.

L’envoyée ukrainienne Oksana Markarova a déclaré que Starlink était “la seule connexion que nous ayons” dans certaines parties du pays, et a souligné qu’il était “très important” de la maintenir en activité.

Qu’est-ce que Starlink ?

Starlink est une société Internet par satellite, fière de sa capacité à fournir un haut débit ultra-rapide aux environnements les plus difficiles du monde – des zones rurales avec une couverture réseau notoirement inégale, à – dans le cas de l’Ukraine – une zone de guerre active.

Exploité par la société SpaceX de Musk, il est alimenté par des milliers de satellites en orbite basse de la Terre, tandis que des récepteurs sont utilisés au sol pour établir une connexion et fournir un service Internet.

L’idée est que plus de satellites signifient un service à latence plus faible que les autres entreprises à large bande, qui utilisent traditionnellement des satellites uniques en orbite autour de la planète. Il a, cependant, conduit à des plaintes de pollution lumineuse et les débris spatiaux excessifs.

Au Royaume-Uni, le prix d’admission est un kit matériel de 460 £ et une facture mensuelle de 75 £ – une prime élevée par rapport aux fournisseurs auxquels vous pourriez être habitué.

Les vitesses de téléchargement moyennes ont été cadencées à 106 mégaoctets par seconde par le site Web thinkbroadband, ce qui serait assez rapide pour obtenir la dernière version de FIFA sur votre PlayStation en un peu plus de huit minutes.

Comment Starlink a-t-il été utilisé en Ukraine ?

L’Ukraine a bien sûr des préoccupations plus importantes que le téléchargement de jeux vidéo ou la diffusion de films sur Netflix.

Le ciblage par la Russie des infrastructures du pays a inclus les télécommunications, et la livraison des antennes Starlink en février a fourni une bouée de sauvetage aux civils et aux soldats.

Le rôle du haut débit de Starlink pour tenir le monde informé du siège incessant de la Russie contre Marioupol a été rapporté par le New York Times, et il a également contribué à rétablir les communications dans les lieux libérés par les troupes ukrainiennes.

Cependant, Starlink ne s’est pas avéré être une solution parfaite. Plus tôt en octobre, le Financial Times a signalé des pannes temporaires « catastrophiques » à Kherson et Zaporizhzhia alors que les troupes ukrainiennes avançaient.

Dans un geste inhabituel pour les affaires normales mais conforme à la marque de Musk, la fourniture initiale de Starlink a été gérée par le biais d’une communication avec le ministre ukrainien du numérique sur Twitter.

Il a été officialisé en avril, Starlink devenant un fournisseur Internet enregistré en Ukraine. Il y a maintenant plus de 23 000 systèmes en fonctionnement.

Musk s’est depuis plaint que le gouvernement américain n’a pas offert de soutien financier pour continuer à fournir Starlink – mais pour l’instant au moins, il semble prêt à payer la facture.