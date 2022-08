Elon Musk s’en prend à Twitter après les affirmations d’un lanceur d’alerte concernant la plateforme

La plate-forme de médias sociaux Twitter a été mêlée à une controverse après les affirmations de l’ancien chef de la sécurité dans le témoignage d’un lanceur d’alerte selon lesquelles elle aurait trompé les utilisateurs et les régulateurs américains sur les lacunes «extrêmes et flagrantes» de ses protections en ligne. Quelques instants seulement après que cette nouvelle soit devenue virale, le chef de Tesla, Elon Musk, à sa manière cryptique très habituelle, a partagé un message sur la plate-forme de médias sociaux, prenant un coup sur Twitter. “Donne un petit coup de sifflet”, lit le message partagé par le PDG de Tesla.

Musk est actuellement impliqué dans une bataille juridique houleuse avec Twitter pour avoir renoncé à son contrat de 44 milliards de dollars. Le message partagé par Musk est devenu viral en quelques minutes et a recueilli près de 70 000 likes jusqu’à présent. Regardez par vous-même :

La plainte de Peiter Zatko a accusé Twitter de sous-estimer considérablement le nombre de faux comptes et de spams. C’est un point crucial soulevé par Musk pour avoir tenté d’annuler son accord de 44 milliards de dollars. Le dossier de Zatko auprès des autorités, y compris l’organisme de surveillance du marché, la Securities and Exchange Commission, accuse Twitter de “négligence, d’ignorance volontaire et de menaces à la sécurité nationale et à la démocratie”.

En outre, Zatko a accusé la plate-forme et son PDG Parag Agrawal d’avoir publié de fausses déclarations sur les numéros de compte, car “si des mesures précises devenaient publiques, cela nuirait à l’image et à la valorisation de l’entreprise”.

Auparavant, Musk avait accusé à plusieurs reprises la société de minimiser le nombre de comptes de robots sur sa plate-forme. Mardi, il a partagé un tweet, qui disait : « La prévalence du spam * a été * partagée avec le conseil, mais le conseil a choisi de ne pas le divulguer au public… »

CNN a rapporté que Zatko n’avait pas été en contact avec Musk et qu’il avait entamé le processus de dénonciation avant qu’il n’y ait le moindre signe d’implication du milliardaire sur Twitter.

“Nous avons déjà émis une assignation à comparaître contre M. Zatko, et nous avons trouvé sa sortie et celle d’autres employés clés curieuses à la lumière de ce que nous avons découvert”, a déclaré à l’AFP l’avocat de Musk, Alex Spiro.

Zatko a été embauché fin 2020 par le fondateur et ancien patron de Twitter, Jack Dorsey, après un piratage massif qui a vu les comptes des principaux utilisateurs dont Joe Biden, Barack Obama, la star de télé-réalité Kim Kardashian et Musk lui-même compromis.

