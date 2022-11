Elon Musk s’en prend à Apple – et affirme que le géant de la technologie a menacé de bloquer Twitter de l’App Store | Actualités scientifiques et techniques

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a dénoncé Apple – affirmant qu’il avait menacé de bloquer son réseau social de son app store sans explication.

L’homme le plus riche du monde, qui a privé l’entreprise le mois dernier pour 44 milliards de dollars (36,7 milliards de livres sterling), a également déclaré que le fabricant d’iPhone avait “presque cessé de faire de la publicité” sur sa plateforme.

Musc a écrit dans un tweet : “Est-ce qu’ils détestent la liberté d’expression en Amérique ?”

Et il a aussi dit dans un message tagué PommeTim Cook, directeur général de : “Qu’est-ce qui se passe ici?”

Apple était le plus grand annonceur de Twitter au premier trimestre de cette année, dépensant 48 millions de dollars (40 millions de livres sterling) en publicités sur le réseau social.

Cela représentait 4% des revenus de l’entreprise au cours de cette période, a rapporté le Washington Post, citant un document interne de Twitter.

L’entreprise la plus précieuse au monde a dépensé environ 131 600 $ (110 000 £) en publicités Twitter entre le 10 et le 16 novembre, contre 220 800 $ (184 000 £) entre le 16 et le 22 octobre, la semaine avant que Musk ne conclue l’accord Twitter, selon la société de mesure publicitaire Pathmatics. .

Si la société bloquait Twitter de son app store, les nouveaux utilisateurs ne pourraient pas télécharger l’application Twitter sur leurs iPhones et iPads, et les utilisateurs existants ne pourraient pas accéder aux mises à jour.

Parmi la liste des griefs tweetés par Musk figuraient les frais de 30% qu’Apple facture aux développeurs de logiciels pour les achats intégrés, Musk publiant un mème suggérant qu’il était prêt à “entrer en guerre” avec le géant de la technologie plutôt que de payer la commission.

Apple n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires suite aux commentaires francs de Musk.

Les frais de commission pourraient affecter ses tentatives d’augmenter les revenus d’abonnement sur Twitter, en partie pour compenser l’exode des annonceurs en raison de problèmes de modération de contenu.

Plus tôt ce mois-ci, Musk a déclaré que son entreprise avait connu une baisse “massive” de ses revenus.

Des entreprises telles que la société alimentaire General Mills et le constructeur automobile Audi of America ont arrêté ou suspendu la publicité sur Twitter depuis l’acquisition.

Image:

Tim Cook, PDG d’Apple



Musk a licencié des milliers de travailleurs, les coupes devraient avoir un impact significatif sur la modération du contenu.

Le patron milliardaire de Twitter et de Tesla a affirmé qu’Apple faisait pression sur Twitter pour des demandes de modération.

L’action alléguée, non confirmée par Apple, ne serait pas inhabituelle car la société a régulièrement appliqué ses règles et précédemment supprimé des applications telles que Parler.

Parler, qui est populaire auprès des conservateurs américains, a été restauré par Apple en 2021 après que l’application a mis à jour son contenu et ses pratiques de modération.