Elon Musk se rend à Auschwitz après le tollé suscité par les messages antisémites sur X

CRACOVIE, Pologne — CRACOVIE, Pologne (AP) — Elon Musk, accusé d’avoir autorisé des messages antisémites sur sa plateforme de médias sociaux X, s’est rendu lundi sur le site du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

La visite de Musk sur le site le plus célèbre des horreurs de l’Holocauste a eu lieu avant sa comparution prévue plus tard lundi à une conférence sur l’antisémitisme organisée par l’Association juive européenne dans la ville polonaise voisine de Cracovie.

Le milliardaire a fait face à des accusations de la part de l’Anti-Defamation League, une importante organisation juive de défense des droits civiques, et d’autres, pour avoir toléré des messages antisémites sur la plateforme, anciennement connue sous le nom de Twitter, depuis son achat en 2022.

Il a suscité un tollé en novembre, y compris à la Maison Blanche, lorsqu’il a répondu sur X à un utilisateur qui accusait les Juifs de haïr les Blancs et de professer une indifférence à l’égard de l’antisémitisme en postant : « Vous avez dit la vérité ». Il s’est ensuite excusé pour ce commentaire, le qualifiant de message « le plus stupide » qu’il ait jamais publié.

Plusieurs grandes marques, dont Disney et IBM, ont arrêté de faire de la publicité sur la plateforme l’année dernière après que le groupe de défense libéral Media Matters a déclaré que leurs publicités apparaissaient aux côtés de contenus pro-nazis et de messages nationalistes blancs. X a depuis poursuivi Media Matters, affirmant que l’organisation à but non lucratif basée à Washington avait fabriqué le rapport pour « chasser les annonceurs de la plateforme et détruire X Corp ».

Musk a été photographié en train de visiter le site de Birkenau avec le podcasteur du Daily Wire Ben Shapiro, qui devait également assister à la conférence de l’EJA. Birkenau est un village près d’Oswiecim, dans le sud de la Pologne, clôturé par des barbelés, où subsistent des casernes en bois pour les prisonniers et les ruines d’une chambre à gaz, témoignages des crimes nazis, et où se dresse un monument aux victimes. Des cérémonies internationales y sont organisées chaque année.

Musk devait faire sa visite mardi et participer à un service commémoratif, aux côtés de personnalités politiques participant à la conférence de l’EJA à Cracovie, mais il s’est présenté au camp d’extermination nazi lundi.

« En raison de problèmes de calendrier, avant l’arrivée d’Elon Musk à la conférence de l’Association juive européenne, il a participé à une visite privée à Auschwitz-Birkenau avec le président de l’EJA, le rabbin Menachem Margolin, Ben Shapiro et le survivant de l’Holocauste Gidon Lev. Musk a déposé une couronne sur le mur de la mort et a participé à une courte cérémonie commémorative et à un service au mémorial de Birkenau”, a déclaré l’EJA dans un e-mail.

Musk devait discuter de l’antisémitisme en ligne avec Shapiro lors de la conférence à Cracovie, qui s’est tenue avant la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, le 27 janvier.

Plus de 1,1 million de personnes ont été assassinées par les nazis et leurs acolytes à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart des victimes étaient des Juifs, mais parmi les victimes figuraient également des Polonais, des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques et d’autres. Au total, environ 6 millions de Juifs européens sont morts pendant l’Holocauste. Lorsque les Soviétiques libérèrent le camp, ils trouvèrent environ 7 000 survivants.