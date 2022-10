Elon Musk se présente au siège de Twitter avec un évier alors que la prise de contrôle touche à sa fin | Actualité économique

Elon Musk a été vu entrer au siège de Twitter – portant ce qui semble être un évier.

M. Musk a tweeté une vidéo le montrant entrant dans le bâtiment de San Francisco un jour après avoir annoncé qu’il pourrait conclure sa prise de contrôle de 44 milliards de dollars du site d’ici la fin de cette semaine.

L’homme de 51 ans a légendé la vidéo: “Entrer au siège de Twitter – laissez-le entrer!” – un jeu de mots pour l’évier qu’il portait.

Il a également changé sa biographie Twitter en “Chief Twit”, taquinant son déménagement.

Les banques impliquées dans la prise de contrôle ont fini de rédiger l’accord de crédit final et sont en train de signer la documentation, selon un rapport de Bloomberg.

M. Musk, le magnat derrière Tesla et Space X, a promis 46,5 milliards de dollars de financement par actions et par emprunt pour le rachat, couvrant le prix de 44 milliards de dollars et les frais de clôture.

Un certain nombre de banques, dont Morgan Stanley et Bank of America, ont engagé 13 milliards de dollars de financement par emprunt pour soutenir l’accord.

Les investisseurs en actions, dont le co-fondateur d’Oracle Corp Larry Ellison et le prince saoudien Alwaleed bin Talal, apporteront 7,1 milliards de dollars.

Cependant, la prise de contrôle est loin d’être sans heurts.

L’homme le plus riche du monde est sur le point d’acheter Twitter



M. Musk a révélé le 4 octobre qu’il procéder à l’offre complète faite en avril, avant une action en justice qui Twitter était sur le point de le poursuivre plus tard ce mois-ci pour être revenu sur l’accord.

M. Musk, un utilisateur de longue date de Twitter qui a critiqué ses références en matière de liberté d’expression, avait tenté de rechercher de meilleures conditions au motif que la société de médias sociaux refusait de divulguer le nombre réel de comptes de spam sur la plate-forme.

Il a fait valoir que ce point d’interrogation laissait dans le doute la véritable valeur marchande de l’entreprise.

Les actions technologiques américaines ont également terriblement souffert depuis la conclusion de l’accord – dans le cas de Twitter, elles sont passées de 44 $ (37,85 £) par action le 14 avril à 32 $ (27,53 £) en juillet, lorsque l’offre a été officiellement retirée.

Le prix de l’offre initialement accepté par Musk était de 54,20 $ (46,63 £) par action, mais le prix de l’action est actuellement de 53,32 $ (45,87 £).