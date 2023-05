Elon Musk se plaint de la comparaison avec David Duke lors de l’événement de lancement désastreux de DeSantis 2024

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

En raison de difficultés techniques, un certain nombre de personnes n’ont pas pu se connecter à l’annonce de la campagne présidentielle du gouverneur Ron DeSantis sur Twitter Spaces mercredi. Mais les personnes qui ont pu se connecter ont eu droit, entre autres, à Elon Musk se plaignant de ses comparaisons avec le suprémaciste blanc David Duke.

« La Floride est un grand État et je pense que… les gens se rendent compte que certaines des choses qui ont été dites sont vraiment absurdes », a déclaré M. Musk à mi-chemin de sa conversation avec M. DeSantis, le modérateur David Sacks et d’autres. « Je veux dire, j’ai vu un titre de L’Atlantique prétendant essentiellement que quiconque écoute ces espaces sur Twitter est fondamentalement un nazi.

M. Musk s’est trompé sur la publication qui le comparait apparemment à un ancien grand sorcier du Ku Klux Klan. Le point de vente qui a fait la comparaison était Salon de la vanitépas L’Atlantiqueet son titre lire « Rapport : Ron DeSantis annoncera officiellement sa candidature pour 2024 avec Elon Musk, car apparemment, David Duke n’était pas disponible. »

Le titre a été largement critiqué dans les médias conservateurs comme exagéré.

Le pari de M. DeSantis en lançant sa campagne sur Twitter a été largement considéré comme un échec après que des difficultés techniques ont fait dérailler le début de la conversation Spaces entre le candidat et M. Musk.

Pendant ce temps, certaines personnes ont été prises au dépourvu par la discussion de M. Duke. Après les commentaires de M. Musk sur le Salon de la vanité titre, M. DeSantis a pensé que le titre était le résultat des défaillances des «médias hérités» et des «journalistes d’entreprise».

« Ils sont dans leur petite bulle, et pour faire des allusions à des trucs comme ça – je veux dire, à quel point faut-il être fou ? Mais dans leur petite bulle, on dirait qu’ils font une sorte de point profond », a déclaré M. DeSantis. « Et donc une partie de, je pense, ce que Twitter représente, c’est que les gens devraient être exposés à différents points de vue. Et je pense que les élites de notre société ont essayé de se regrouper là où leurs hypothèses ne sont jamais contestées. Et ce n’est pas une bonne façon de vivre, je pense.

M. DeSantis a longtemps été présenté comme une menace majeure pour la suprématie de l’ancien président Donald Trump sur le Parti républicain, mais ses sondages ont chuté ces derniers mois, M. Trump et ses alliés en ayant fait la cible de nombreuses attaques.