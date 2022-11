Elon Musk se nomme également PDG de Twitter et seul membre du conseil d’administration de l’entreprise

Le patron de Tesla Inc., Elon Musk, a déclaré lundi qu’il occuperait le poste de directeur général de Twitter, la société de médias sociaux qu’il vient d’acheter pour 44 milliards de dollars, une décision qui, selon les analystes de Wall Street, pourrait étirer le milliardaire.

Musk, qui dirige également la société de fusées SpaceX, la startup de puces cérébrales Neuralink et la société de tunnels The Boring Company, a limogé l’ancien chef de Twitter Parag Agrawal et d’autres hauts responsables de l’entreprise la semaine dernière, et a proposé des révisions du processus de vérification des utilisateurs de la plate-forme, qui a été gratuit jusqu’ici.

Répondant à un tweet de l’auteur Stephen King disant qu’il ne serait pas prêt à payer 20 dollars par mois pour conserver le badge vérifié sur Twitter, Musk a répondu : “Que diriez-vous de 8 dollars ?”

Le milliardaire a déclaré que l’introduction d’un prix était le seul moyen de vaincre les trolls et les bots sur la plateforme, et que Twitter ne pouvait pas entièrement compter sur les annonceurs pour payer ses factures.

Seul membre du conseil d’administration de la société

Musk a annoncé son rôle de PDG de Twitter dans un dépôt de titres. Dans un autre dossier lundi, Musk a révélé qu’il était devenu le seul directeur de Twitter à la suite de la prise de contrôle.

Musk avait précédemment changé sa biographie Twitter en “Chief Twit” dans une allusion à son déménagement prévu. Lundi, Twitter a refusé de commenter la durée pendant laquelle Musk pourrait rester PDG ou nommer quelqu’un d’autre.

“Les personnes suivantes, qui étaient administrateurs de Twitter avant l’heure effective de la fusion, ne sont plus administrateurs de Twitter : Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei- Fei Li et Mimi Alemayehou”, a déclaré Musk dans le dossier.

Peu de temps après, Musk a tweeté que la décision de dissoudre le conseil “n’est que temporaire”, sans donner plus de détails.

Répondant à une question tweetée sur ce qui était “le plus foiré sur Twitter”, Musk a tweeté dimanche qu'”il semble y avoir 10 personnes” gérant “pour chaque personne qui code”.

Jack Dorsey, qui a fondé Twitter et était PDG avant Agrawal, a été poussé à quitter le poste le plus élevé de l’entreprise parce que les investisseurs pensaient qu’il ne pouvait pas faire le travail tout en étant également PDG de Block Inc., qui gère la plateforme de paiement Square.

REGARDER | La prise de contrôle de Twitter par Musk a de nombreux utilisateurs menaçant de partir :

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk incite certains utilisateurs à envisager de quitter le site Certains utilisateurs de Twitter disent qu’ils craignent que les projets d’Elon Musk d’assouplir les règles de modération sur le site n’en fassent un foyer de discours de haine et d’abus, et envisagent de quitter la plate-forme de médias sociaux avant qu’elle ne dérape.

Lundi, Nick Caldwell, directeur général de Core Technologies de Twitter, a indiqué sur sa biographie Twitter qu’il n’était plus avec l’entreprise. Caldwell et Twitter n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures normales de bureau.

Depuis la prise de contrôle, qui s’est conclue la semaine dernière, Musk a agi rapidement pour apposer son empreinte sur Twitter, qu’il avait ridiculisé pendant des mois pour sa lenteur à introduire des changements de produits ou à supprimer des comptes de spam.

Ses équipes ont commencé à rencontrer certains employés pour enquêter sur le code logiciel de Twitter et comprendre comment certains aspects de la plate-forme fonctionnaient, selon deux sources proches du dossier.

Certains membres du personnel qui ont parlé avec Reuters ont déclaré qu’ils avaient reçu peu de communications de Musk ou d’autres dirigeants et utilisaient des reportages pour reconstituer ce qui se passait dans l’entreprise.

L’action de Tesla a perdu un tiers de sa valeur depuis que Musk a fait une offre d’achat sur Twitter en avril, contre une baisse de 12 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.