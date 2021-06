Elon Musk se moque de la menace de crypto-monnaie anonyme avec un mème ‘Hannah Montana’

Elon Musk : PDG de Tesla, patron de SpaceX, moteur des marchés de la crypto-monnaie et affiche de mème en série sur Internet. Dimanche dernier, le groupe de hackers ‘Anonymous’ a lancé un avertissement à Elon Musk, PDG de Tesla et patron de SpaceX, le reprochant d’avoir liquidé des rêves et « détruit des vies » avec ses tweets sur les crypto-monnaies. Le groupe a lancé la menace via une vidéo publiée sur Twitter. Comme leurs vidéos précédentes, une personne portant un masque de Guy Fawkes est apparue à l’écran et a dit d’une voix modifiée numériquement: « Au cours des dernières années, vous avez bénéficié de l’une des réputations les plus favorables de la classe des milliardaires parce que vous avez exploité le désir que beaucoup d’entre nous ont de vivre dans un monde avec des voitures électriques et l’exploration spatiale. » « Récemment… les gens commencent à vous voir comme un autre riche narcissique qui a désespérément besoin d’attention », a ajouté la personne. Musk a reçu un prix Internet non-dit, où les fluctuations des prix sur le marché des crypto-monnaies lui ont été attribuées. Ses tweets sur une plate-forme virtuelle réussissant à créer une fluctuation des prix des choses du monde réel ont même gagné un nouveau terme : « L’effet musc ». « Des millions d’investisseurs de détail comptaient vraiment sur leurs gains cryptographiques pour améliorer leur vie. Bien sûr, ils ont pris le risque sur eux-mêmes lorsqu’ils ont investi, et tout le monde sait qu’il faut être préparé à la volatilité de la crypto, mais vos tweets de cette semaine montrent un mépris clair pour le travailleur moyen », a déclaré le chiffre de la vidéo anonyme.

Musk n’a pas reconnu la « menace » d’Anonymous pendant un certain temps – jusqu’à ce qu’il le fasse, avec un mème. Répondant à un commentaire sur l’anonymat et la menace, il a répondu – de la manière la plus musclée possible – avec un mème se moquant d’eux.

Et il ne semble pas s’arrêter. Plus tôt dans la journée, il a posté un mème avec la photo d’Anonymous avec le sous-titre « Hannah Montana est en fait Miley Cyrus ».

La blague est qu’Anonymous révèle des faits qui sont déjà de notoriété publique.

Elon Musk ne semble pas non plus se décider sur Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde. En mai, des mois après avoir déclaré que la société de véhicules électriques Tesla avait annoncé qu’elle accepterait Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures, Musk a fait marche arrière, affirmant qu’il avait décidé que l’exploitation minière de Bitcoin n’était pas «propre» et qu’il ne voulait pas que sa décision prenne une décision coût environnemental. Un mois plus tard, en juin, Musk est revenu sur ce commentaire, avec un léger ajustement. Musk a tweeté dimanche que le constructeur de voitures électriques reprendrait l’autorisation des transactions en bitcoins lorsque les mineurs qui vérifient les transactions utilisent davantage d’énergie renouvelable.

En mai, Musk avait expliqué que Dogecoin avait le potentiel d’être une véritable crypto-monnaie, explorant les origines de la façon dont Dogecoin avait été inventé comme une blague, essentiellement pour se moquer de la crypto-monnaie, et c’est l’ironie, explique Musk. « Que la monnaie qui a commencé comme une blague, devienne la vraie monnaie. »

Dans la vidéo, il ajoute que « n’investissez pas vos économies dans la crypto-monnaie. C’est imprudent. »

Les passionnés de crypto, cependant, ont cessé d’apprécier les tweets de Musk depuis qu’il a annoncé que Tesla n’accepterait plus Bitcoin comme mode de paiement. Au fil des semaines, la réponse aux tweets de Musk est devenue de plus en plus négative – les gens le blâmant uniquement pour la hausse ou la baisse des prix, affirmant que cela leur a coûté une perte et qu’il « manipule » les marchés. Certains sont allés plus loin – en créant une crypto-monnaie uniquement dédiée à l’arrêt de Musk : $ StopElon.

