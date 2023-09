Elon Musk se lance dans le débat sur l’immigration américaine alors qu’il visite la frontière mexicaine | Actualités américaines

Elon Musk a décidé de se lancer dans le débat américain sur l’immigration.

Le milliardaire propriétaire de X, l’ancien site Twitter, a visité le Texas frontière avec Mexique.

Il a rencontré des responsables politiques locaux et la police dans le but d’obtenir ce qu’il a appelé une vision « sans filtre » de la situation.

La visite de Musk intervient alors que des milliers de personnes se sont aventurées ces derniers jours dans le nord du Mexique à bord de trains de marchandises et de bus, puis ont traversé la frontière du Texas, de l’Arizona et de la Californie, dans le cadre d’une augmentation des arrivées de personnes demandant l’asile aux États-Unis.

La forte augmentation, notamment autour de San Diego, Californieet les villes frontalières texanes d’El Paso et Eagle Pass, font suite à une accalmie antérieure des passages frontaliers non autorisés suite à une nouvelle politique d’asile imposée par Président Bidenl’administration de décourager une telle activité.

Vêtu d’un T-shirt noir, d’un chapeau de cowboy noir et de lunettes de soleil de style aviateur, Musc dans un selfie vidéo publié sur X.

Il a appelé à une « approbation légale accélérée » dans le cadre d’un « système d’immigration légale considérablement élargi » qui accueille les migrants « travailleurs et honnêtes », tout en interdisant l’entrée à ceux qui « enfreignent la loi ».

Image:

Le propriétaire de SpaceX souhaitait ce qu’il appelle une vision « non filtrée » de la situation.





« Nous voulons faire les deux choses : faciliter l’immigration légale et stopper un flux de personnes d’une telle ampleur que nous conduisons à un effondrement des services sociaux », a-t-il déclaré.

Musk, originaire d’Afrique du Sud, a souligné son propre statut d' »immigré aux États-Unis » et s’est qualifié d' »extrêmement pro-immigration ».

Dans le clip vidéo de quatre minutes, il présente le représentant américain Tony Gonzales, un républicain du Texas dont le district s’étend sur plus de 800 miles de la frontière, qui a accueilli Musk et a déclaré que les gens le long de la frontière texane « se sentent vraiment abandonnés ».

Musk a plus qu’un petit intérêt dans l’économie du Texas. L’usine Gigafactory de Tesla au Texas est située à Austin et SpaceX exploite une importante installation de test et de lancement sur la côte du golfe du Texas, à Boca Chica, près de Brownsville.