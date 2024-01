Elon Musk se dit « juif par association »

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Elon Musk s’exprime lors d’un entretien en direct avec Ben Shapiro lors du symposium sur la lutte contre l’antisémitisme le 22 janvier 2024 à Cracovie, en Pologne. Omar Marques/Getty Images

Elon Musk a assisté lundi à une conférence organisée par l’Association juive européenne.

Musk a été accusé d’avoir publié du contenu antisémite, mais s’est dit “naïf” à propos de l’antisémitisme.

« J’ai deux fois plus d’amis juifs que d’amis non juifs », a-t-il déclaré à Ben Shapiro.

Elon Musk le milliardaire de la technologie qui a été accusé d’avoir diffusé des sentiments antisémites et des théories du complot sur sa plateforme de médias sociaux X, a déclaré qu’il avait tellement d’amis juifs qu’il était « juif par association », mais a ajouté qu’il était « naïf » à propos de l’antisémitisme.

Lundi, Musk, accompagné de le commentateur de droite Ben Shapiro a visité Auschwitz un ancien Camp d’extermination nazi en Pologne, où des millions de Juifs ont été systématiquement tués pendant l’Holocauste.

L’Association juive européenne a organisé le voyage et a tenu une conférence plus tard lundi dans la ville polonaise voisine de Cracovie. Dans un conversation entre Musk et Shapirole PDG de Tesla a été interrogé par Shapiro sur une « recrudescence radicale des activités antisémites ».

Le milliardaire s’est dit “naïf” à ce sujet car “les deux tiers” de ses amis sont juifs, a-t-il déclaré.

“J’ai deux fois plus d’amis juifs que d’amis non juifs”, a déclaré Musk alors que Shapiro riait en arrière-plan. “Je suis comme juif par association. J’ai des aspirations juives. Alors je me suis dit : ‘De quoi parlent les gens avec cet antisémitisme ?’ Parce que je ne l’entends jamais lors des conversations au dîner. C’est comme une absurdité – du moins dans mes cercles d’amis. “

Musk a ensuite discuté de ce qu’il a appelé “des rassemblements pro-Hamas” sur les « campus universitaires d’élite », affirmant que les étudiants universitaires ne devraient pas « fomenter la haine ».

Depuis Musk acquis X et en a fait sa version d’une plateforme de liberté d’expression, il a a fait l’objet de critiques quasi constantes que la plateforme encourage les discours de haine.

En septembre, la Ligue Anti-Diffamation a publié un rapport retraçant ce qu’elle a appelé « un antisémitisme virulent » sur X. Musk a menacé de poursuivre l’ADL en justice et a déclaré que l’organisation “l’accusait à tort” d'”être antisémite”.

Suite à la dispute avec l’ADL, Musk s’est décrit comme « aspirationnellement juif » à Shapiro en septembre Espace X. L’ADL a brièvement supprimé les publicités sur X, mais est revenue plus tard, affirmant qu’elle le ferait. travailler avec Musk pour surveiller les discours de haine.

Musk était largement condamné en novembre après avoir approuvé un article sur X accusant les communautés juives de pousser à la haine contre les Blancs tout en utilisant un langage raciste contre les « minorités ».

Le message, qui accusait le peuple juif d’avoir accueilli en masse des immigrants de couleur, semblait faire référence à théorie du « grand remplacement » adoptée par les nationalistes blancs, selon laquelle les personnes non blanches remplaceront les populations blanches.

Suite au message, Apple, Disney et IBM opté à court de publicité sur X.

Musk s’est ensuite excusé pour ses publications lors du sommet DealBook du New York Times en novembre, mais a dit aux annonceurs de “va se faire foutre”.

La visite à Auschwitz ce week-end fait suite à sa visite en Israël en novembre.

Musk n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.