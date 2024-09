Le troll professionnel Elon Musk utilise généralement ses talents de troll pour des fins plutôt stupides et d’extrême droite, mais il arrive parfois qu’il fasse bon usage de ses pouvoirs de troll. Ce fut le cas ce week-end, lorsque le PDG de Tesla a utilisé son propre site Web, X, pour s’en prendre à un autre milliardaire de la technologie accusé d’accaparer une plage publique en Californie.

Vinod Khosla, le riche cofondateur de Sun Microsystems, est engagé dans une bataille juridique depuis plus de 15 ans sur la plage de Martinsun endroit pittoresque le long de la côte de San Mateo. En 2008, Khosla a acheté des propriétés entourant la plage et a ensuite tenté de fermer l’accès public à la route qui mène à la plage. Plus récemment, il a (parfois) laissé la porte ouverte et les gens sont obligés de payer pour se garer près de la plage. Khosla a été poursuivi à plusieurs reprises par des groupes de conservation et de surf, qui l’accusent de tentative de privatisation d’une plage publique.

Dimanche, Elon Musk a tagué Khosla dans un tweet qui incluait ce qui semble être une image générée par l’IA d’un panneau de plage sur lequel est écrit : « Pas de plébéiens autorisés. » On ne sait pas exactement pourquoi Elon Musk a décidé de faire cela, même si cela semble avoir quelque chose à voir avec les différences politiques entre les deux hommes.

Wow, c’est tellement fou que @vkhosla mettre ce panneau sur une plage publique pic.twitter.com/ln46n07kvw — Elon Musk (@elonmusk) 21 septembre 2024

Cela a clairement énervé Khosla, car il a ensuite fustigé Musk dans une série de tweets. « Vous me devez des excuses pour avoir répandu des faussetés », a posté Khosla. « Je pense que votre message mérite un commentaire de la communauté car il s’agit d’une photo frauduleuse. Je n’ai jamais mis ce panneau ni rien qui y ressemble de près ou de loin. Je suppose qu’il est généré par l’IA, mais vous pouvez le vérifier. Cela aiderait X si nous pouvions avoir un débat rationnel et ne pas devenir personnel (je peux vous lancer des vérités personnelles contrairement à votre fausse photo). »

Elon Musk, qui a toujours été un connard, a répondu : « Désolé d’avoir fait une pancarte indiquant que vous limitiez l’accès à une plage publique. C’était vraiment terrible. S’il vous plaît, pardonnez-moi. » Il a ajouté un émoji de prière au tweet.

« Vinod dit que nous devrions envoyer des dizaines de milliers de migrants non contrôlés dans de petites villes à travers l’Amérique, mais il n’a même pas voulu laisser le public marcher sur sa plage… J’organise une fête sur la plage de Vinod », a poursuivi Elon Musk, alors qu’il perdait peu à peu son enthousiasme. « Pour la cuisine, je pense au barbecue. »

Gizmodo a contacté Khosla pour un commentaire.

Les nouvelles de Mercury rapporte que Après avoir acheté des propriétés côtières autour de Martins Beach en 2008, Khosla a verrouillé la porte menant à la plage publique, embauché des gardes et affiché des panneaux d’interdiction d’accès. En 2020, il a été poursuivi en justice par la California Coastal Commission, une agence publique, qui a fait valoir que le public avait le droit d’utiliser la route qui menait à la plage. Il a également été poursuivi avec succès par un groupe de surfDans son effort apparent de répandre des faussetés, Khosla a fait référence à la Commission côtière comme une bande de « communistes ».