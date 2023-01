Elon Musk se défend avec défi dans le procès du tweet de Tesla

Elon Musk est retourné devant le tribunal fédéral pour se défendre contre un recours collectif alléguant avoir induit en erreur les actionnaires de Tesla avec un tweet sur un rachat avorté que le milliardaire a insisté avec défi mardi sur le fait qu’il aurait pu réussir s’il l’avait voulu.

Musk a passé environ trois heures de plus à la barre au cours de son troisième jour de témoignage avant d’être excusé par le juge de district américain Edward Chen. Il est peu probable que Musk, 51 ans, soit convoqué à la barre des témoins lors d’un procès civil qui devrait être confié à un jury de neuf personnes début février.

Musk, qui possède également Twitter tout en continuant à diriger Tesla, a passé une grande partie de la journée de mardi à se présenter, tout en étant interrogé par son propre avocat, Alex Spiro, comme un chef d’entreprise impeccablement digne de confiance capable de collecter autant d’argent qu’il en a besoin pour poursuivre ses visions. Il s’est disputé avec un avocat actionnaire, Nicholas Porritt, qui avait soulevé sa colère plus tôt dans le procès.

À deux moments distincts mardi, sous la douce impulsion de Spiro, Musk n’a laissé aucun doute sur son mépris pour Porritt avec une remarque exprimant le doute que l’avocat cherchait les meilleurs intérêts des actionnaires de Tesla. Les remarques ont attiré une réprimande rapide de la part du juge et ont été rayées du compte rendu. “C’est inapproprié”, a averti Chen à un moment donné Musk.

Lorsqu’il a été interpellé par Porritt, Musk a délibérément détourné son regard de l’avocat et a livré ses explications tout en regardant directement les jurés assis à quelques mètres à sa droite. Dans un autre cas, Musk a affirmé, sans donner plus de détails, qu’une question de Porritt se demandant s’il avait déjà causé des pertes aux investisseurs contenait des “mensonges”.

D’un autre côté, Spiro s’est à un moment donné adressé à tort à Musk comme “votre honneur” tout en demandant au milliardaire combien d’argent il avait gagné pour les investisseurs au cours de sa carrière. Le dérapage a suscité un moment de légèreté dans la salle d’audience de San Francisco remplie de médias et d’autres spectateurs présents pour écouter Musk, qui est devenu encore plus célèbre depuis qu’il a finalisé son achat de 44 milliards de dollars sur Twitter en octobre.

Le procès en cours dépend de la question de savoir si une paire de tweets que Musk a publiés le 7 août 2018 a nui aux actionnaires de Tesla au cours d’une période de 10 jours précédant son aveu que le rachat qu’il avait envisagé n’allait pas se produire. Les déclarations ont conduit Musk et Tesla à atteindre le règlement de 40 millions de dollars sans reconnaître aucun acte répréhensible.

Dans le premier des tweets de 2018, Musk a déclaré “Financement assuré” pour ce qui aurait été un rachat de 72 milliards de dollars – ou 420 dollars par action – de Tesla à un moment où le constructeur automobile électrique était encore aux prises avec des problèmes de production et valait bien moins qu’il ne l’est maintenant. Musk a suivi quelques heures plus tard avec un autre tweet suggérant qu’un accord était imminent.

Après ces tweets, Musk a déclaré que Tesla resterait publiquement quelques semaines plus tard. Un mois plus tard, Musk et Tesla ont conclu un accord de 40 millions de dollars avec les régulateurs des valeurs mobilières qui avaient allégué que les tweets étaient trompeurs.

Musk a précédemment soutenu qu’il était entré dans le règlement sous la contrainte et a soutenu qu’il n’avait jamais vacillé dans sa conviction qu’il avait l’argent pour un accord.

Musk a passé la majeure partie de mardi à essayer de persuader les jurés qu’il n’y avait rien de sournois dans les deux tweets indiquant qu’il avait aligné l’argent pour privatiser Tesla car le constructeur automobile électrique était aux prises avec des problèmes de production et valait beaucoup moins qu’il ne l’est maintenant. Le juge a déjà déclaré que les jurés peuvent considérer ces deux tweets comme faux, les laissant décider si Musk a délibérément trompé les investisseurs et si ses déclarations leur ont causé des pertes.

Alors qu’il était dirigé par Spiro, Musk a déclaré aux jurés qu’il avait seulement déclaré qu’il “envisageait” un rachat de Tesla, mais qu’il n’avait jamais promis qu’un accord serait conclu. Mais, a déclaré Musk, il pensait qu’il était important de faire savoir aux investisseurs que Tesla pourrait être sur le point de mettre fin à ses huit années d’existence en tant que société publique.

“Je n’avais aucun mauvais motif”, a déclaré Musk. “Mon intention était de faire ce qu’il fallait pour tous les actionnaires.”

Alors qu’il se faisait griller la veille par Porritt, Musk s’est parfois montré combatif, indigné et exaspéré. À travers tout cela, Musk a insisté sur le fait qu’il bloquait un soutien financier pour ce qui aurait été un rachat de 72 milliards de dollars de Tesla lors de réunions de 2018 avec des représentants du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, bien qu’aucun montant ou prix de financement spécifique n’ait été discuté.

Lorsqu’on lui a présenté des SMS et des e-mails indiquant qu’un représentant du fonds saoudien n’avait jamais promis l’argent pour un rachat complet de Tesla, Musk a soutenu qu’il ne s’agissait que des paroles de quelqu’un essayant de revenir sur une promesse précédente faite lors de conversations privées.

Peu de temps après que Porritt ait repris son interrogatoire mardi, Musk s’est une fois de plus moqué de l’idée que sa conviction qu’il avait le soutien financier du financement saoudien ne lui suffisait pas pour tweeter sur un éventuel rachat de Tesla.

“Nous parlons du royaume d’Arabie saoudite”, a déclaré Musk. «Ils peuvent acheter Tesla plusieurs fois. Ce n’était pas une grosse somme d’argent pour eux.

Musk a également réitéré un témoignage antérieur selon lequel il pourrait financer un rachat de Tesla en partageant certaines de ses participations dans SpaceX, un fabricant privé de fusées qu’il a également lancé. Ce serait similaire à ce qu’il a fait lors de l’achat de Twitter, qui l’a amené à vendre environ 23 milliards de dollars de ses actions Tesla.

C’est quelque chose que Musk a déclaré mardi qu’il ne voulait pas faire, mais cela montrait qu’il avait les moyens de rassembler des achats pour des offres coûteuses. La propriété de Twitter par Musk s’est également révélée impopulaire auprès des actionnaires de Tesla qui craignent qu’il ne soit distrait alors que le constructeur automobile fait face à une concurrence accrue. L’action de Tesla a perdu environ un tiers de sa valeur depuis que Musk a repris Twitter.

Malgré ce ralentissement, l’action vaut toujours environ sept fois plus qu’au moment des tweets de Musk en 2018, après ajustement pour deux scissions survenues depuis. Cela a ouvert la porte à Musk pour rappeler aux jurés mardi que tout investisseur qui détenait des actions Tesla en août 2018 aurait fait « extrêmement bien », s’il venait de conserver l’action.

“Cela aurait été le meilleur investissement en bourse”, a déclaré Musk.

Michael Liedtke, l’Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Diffamation sur Twitter