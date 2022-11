Elon Musk s’attaque au pouvoir d’Apple et prépare un affrontement

SAN FRANCISCO – “Que se passe-t-il ici @tim_cook?” Elon Musk tweeté lundi à Tim Cook, le directeur général d’Apple, déclenchant une prise de bec entre l’homme le plus riche du monde et l’entreprise publique la plus précieuse au monde.

Un porte-parole d’Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le pouvoir d’Apple sur les applications mobiles commence avec son App Store, une passerelle principale où des milliards d’utilisateurs d’iPhone téléchargent Twitter, Facebook, Snapchat, des jeux et toutes sortes d’autres logiciels. Apple facture des frais de 30% aux développeurs pour vendre leurs logiciels dans le magasin, ce qui a transformé les applications en une entreprise de plusieurs milliards de dollars pour la société de la Silicon Valley et en a fait un arbitre de la distribution de logiciels.

Mais ce pouvoir a créé un contrecoup parmi les développeurs d’applications, et Apple a dû faire face à une pression croissante de la part des régulateurs et des politiciens du monde entier concernant l’App Store et ses politiques. Son App Store est la cible d’une enquête antitrust du ministère de la Justice. L’année dernière, le Sénat a également présenté législation antitrust visant à favoriser la concurrence avec les magasins d’applications d’Apple et de Google.

Avec seulement quelques changements, Apple peut également affecter la publicité mobile. L’année dernière, il a apporté une série de changements technologiques pour améliorer la vie privée des gens avec des applications mobiles. Ces changements ont rendu plus difficile pour de nombreuses applications de cibler la publicité sur les utilisateurs, perturbant les dirigeants de la technologie, y compris Mark Zuckerberg, le directeur général de Meta, qui possède Facebook et Instagram.

Apple demande également aux entreprises de créer une “expérience sécurisée” pour que leurs applications soient répertoriées dans son App Store. Dans le passé, Apple et Google ont utilisé leurs positions comme lien essentiel entre les développeurs d’applications et les consommateurs pour faire pression pour la modération du contenu. Après l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis l’année dernière, Apple a empêché le réseau social de « liberté d’expression » Parler d’apparaître dans son App Store jusqu’à ce que le service introduise des garde-fous pour empêcher les appels à la violence sur le service.