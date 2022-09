Elon Musk s’apprête à présenter le robot humanoïde de Tesla après un retard

Elon Musk. Patrick Pleul/alliance photo via Getty Images

Un prototype du robot de Tesla sera la vedette de la journée de l’IA de l’entreprise.

Must discutera également de la technologie de conduite autonome peu attendue de l’entreprise lors de l’événement.

Les robots, nommés Optimus, effectueront des travaux ennuyeux ou dangereux dans les usines Tesla.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que son activité de robot vaudrait plus que ses voitures, et vendredi, les investisseurs, les clients et les travailleurs potentiels s’attendent à voir un prototype lors de la “Journée de l’IA” de Tesla qui pourrait prouver si le bot “Optimus” est prêt pour travailler.

Le robot sera la vedette de l’émission sur l’IA, mais Musk devrait également discuter de la technologie de conduite autonome longtemps retardée de Tesla.

En mai, Musk a déclaré que le constructeur automobile le plus précieux au monde “vaudrait pratiquement zéro” s’il n’atteignait pas la pleine capacité d’auto-conduite, et qu’il était confronté à des enquêtes réglementaires croissantes, ainsi qu’à des obstacles technologiques.

“Il y aura beaucoup de détails techniques et de démonstrations de matériel sympas”, a écrit Musk sur Twitter tard mercredi, ajoutant que l’événement visait à recruter des ingénieurs.

Le bilan des démonstrations en direct de Tesla est mitigé. Les lancements suscitent généralement des acclamations, mais en 2019, lorsque Musk a demandé à un employé de lancer une boule d’acier sur la fenêtre blindée d’une nouvelle camionnette électrique, le verre s’est fissuré.

Le test clé pour le robot est de savoir s’il peut gérer des situations inattendues.

Musk a annoncé le plan de Tesla pour les robots humanoïdes lors de sa journée de l’IA en août de l’année dernière et a reporté l’événement de cette année d’août pour que son prototype de robot fonctionne, avec un plan pour commencer la production éventuellement l’année prochaine.

Tesla a taquiné le dévoilement du bot sur les réseaux sociaux avec une image de mains robotiques métalliques en forme de cœur.

Mais construire des mains polyvalentes semblables à celles d’un humain, capables de manipuler différents objets, est extrêmement difficile, a déclaré Heni Ben Amor, professeur de robotique à l’Arizona State University.

Au départ, Optimus, une allusion au puissant et bienveillant leader des Autobots dans la franchise médiatique Transformers, effectuerait des travaux ennuyeux ou dangereux, notamment déplacer des pièces dans les usines Tesla ou attacher un boulon à une voiture avec une clé, selon Musk.

Jonathan Hurst, directeur de la technologie chez Agility Robotics, a déclaré :

Il y a tellement de choses sur ce que les gens peuvent faire avec dextérité que c’est très, très difficile pour les robots. Et cela ne changera pas si le robot est un bras de robot ou s’il a la forme d’un humanoïde.

Musk a déclaré qu’à l’avenir, les robots pourraient être utilisés dans les maisons, pour préparer des dîners, tondre la pelouse et s’occuper des personnes âgées, et même devenir un “copain” pour les humains ou un partenaire sexuel.

Il est attendu à l’événement de vendredi pour donner des mises à jour sur le plan très retardé de Tesla pour lancer des voitures autonomes, et sur son ordinateur à grande vitesse, Dojo, qui a été dévoilé l’année dernière et que la société a déclaré faire partie intégrante de son développement de l’auto- technologie de conduite.

Musk a déclaré qu’il s’attend à ce que Tesla parvienne à une conduite entièrement autonome cette année et produise en masse un robotaxi sans volant ni pédale d’ici 2024.

Lors d’un événement “Autonomy” en 2019, Musk a promis 1 million de robotaxis d’ici 2020, mais il n’a pas encore livré une telle voiture.