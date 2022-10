Elon Musk s’apprête à acheter Twitter pour un prix d’offre initial de 44 milliards de dollars

PDG de Tesla Elon Musk propose d’aller de l’avant avec l’achat de Twitter après avoir mis fin à son accord de rachat de 44 milliards de dollars plus tôt cette annéece qui a entraîné le réseau social engage une action en justice contre le milliardairequi semble vouloir faire disparaitre l’affaire en poursuivant l’acquisition envisagée.

Plus tôt dans la journée, les transactions boursières sur Twitter ont été interrompues car l’action a grimpé à la suite d’informations selon lesquelles Musk poursuivrait l’accord.

Musk a acquis une participation de 9,2% dans la plateforme début avril pour 2,89 milliards de dollars, devenant l’un des plus gros actionnaires de Twitter, avec une participation plus importante dans l’entreprise que l’ancien PDG, Jack Dorsey. Deux semaines plus tard, Musk a proposé un rachat de 43 milliards de dollars de la sociétéTwitter déclarant à l’époque qu’il examinerait l’offre “avec prudence”.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.