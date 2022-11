Elon Musk ridiculisant les «restes» de la marchandise Twitter était pour les employés noirs

Elon Musk a partagé une vidéo depuis le siège social de Twitter à San Francisco où il a trouvé un placard rempli de t-shirts “#StayWoke”. La vidéo montre une personne tenant un t-shirt noir avec “#Stay Woke” imprimé dessus. Au fur et à mesure que la vidéo avance, on peut voir un certain nombre de T-shirts noirs et bleus similaires conservés dans des compartiments. En arrière-plan, une personne peut être entendue en disant: “Nous sommes au merch et il y a un placard entier de hashtag réveillé.”

“Trouvé dans un placard au siège de Twitter fr”, a lu la légende d’Elon Musk. Il l’a posté avec deux emojis rieurs. La vidéo est devenue virale en quelques minutes. Cependant, quelques heures après avoir découvert que le merch provenait de Twitter S’adressant à Twitter, un journaliste du New York Times a écrit : « Elon Musk a dit qu’il s’intéressait au contexte des tweets, alors voici le contexte de ces chemises : elles proviennent du groupe de ressources des employés noirs de Twitter et ont été popularisées par @jack, qui portait une version aux conférences pour soutenir le groupe (et était parfois ridiculisé pour cela).” Regarde:

Elon Musk a déclaré qu’il s’intéressait au contexte des tweets, alors voici le contexte de ces chemises : elles proviennent du groupe de ressources des employés noirs de Twitter et ont été popularisées par @jackqui en portait une version lors de conférences pour soutenir le groupe (et était parfois ridiculisé pour cela). pic.twitter.com/Lw7aXJSBke—Ryan Mac (@RMac18) 23 novembre 2022

Il a en outre mentionné que Jack s’était rendu à Ferguson, après le meurtre de Michael Brown, dans son État natal du Missouri. Le message #StayWoke était double, “1) un appel à la sensibilisation à la violence policière disproportionnée contre les Noirs et 2) un soutien aux employés noirs et à Black Twitter”.

Il a en outre écrit: «Bien sûr, Musk pourrait interroger Dorsey sur les chemises, l’histoire de la phrase sur Twitter, Blackbirds et la communauté Black Twitter. Dorsey est un investisseur dans Musk et l’a qualifié de “solution unique en laquelle j’ai confiance” pour maintenir Twitter en vie. Mais au lieu de cela, pour Musk et ses conseillers, c’est une opportunité de faire valoir un point politique. il devrait considérer les communautés qu’il ridiculise ici et qui ont fait de Twitter, de l’entreprise et du réseau social, ce qu’il est aujourd’hui.”

En outre, le journaliste a mentionné le procès que Tesla a perdu pour des abus raciaux endémiques dans sa société de voitures électriques.

