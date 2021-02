La crypto-monnaie Dogecoin a bondi de plus de 60% jeudi après que l’entrepreneur milliardaire Elon Musk a tweeté à ce sujet, deux jours après avoir annoncé qu’il allait faire une pause sur Twitter « pendant un moment ». Dogecoin, qui est basé sur un mème Internet populaire, a bondi de 67,99% à 0,054496 $, selon des données sur le site Web de blockchain et de crypto-monnaie Coindesk. Musk a d’abord tweeté « Doge » après une photo d’une fusée se dirigeant vers la lune. Il a ensuite tweeté « Dogecoin est la crypto du peuple ».

Le chef Tesla a également publié une image modifiée de lui-même avec le chien Shiba Inu au centre du mème doge, également le logo de la crypto-monnaie. Musk, qui compte 45,2 millions d’abonnés sur Twitter, a été très engagé dans la récente frénésie du commerce de détail, tweetant sur des entreprises et des crypto-monnaies spécifiques et contribuant à faire grimper leurs prix. Les actions de GameStop, Etsy et CD Projekt ont bondi suite aux commentaires à leur sujet sur son compte Twitter. Certains de ces stocks avaient été fortement courts.

« Je suis devenu mème, Destroyer of shorts », a tweeté Musk. Vendredi dernier, il a ajouté « #bitcoin » à sa bio Twitter, envoyant le plus grand vol de crypto-monnaie. Il a depuis enlevé l’étiquette. Dogecoin a été créé en grande partie comme une critique satirique de la frénésie cryptographique de 2013, mais peut toujours être acheté et vendu sur des bourses de devises numériques. Il revient régulièrement lors de rassemblements de crypto viraux, des individus en faisant la promotion sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, il est monté en flèche après que Carole Baskin, l’une des stars du « Tiger King » de Netflix Inc. en ait parlé dans une vidéo en ligne.

Pendant ce temps, la crypto-monnaie Ethereum est également dans une frénésie record alors que les investisseurs l’achètent avant le lancement des contrats à terme Ethereum sur le Chicago Mercantile Exchange la semaine prochaine. Ethereum a atteint un niveau record de 1698,56 $ avant d’abandonner certains de ces gains pour échanger 2,7% plus bas au début des négociations à Londres. Bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire, a également chuté de 1,2% à 37184 $. Les crypto-monnaies gagnent du terrain auprès des investisseurs plus traditionnels, la valeur marchande totale de toutes les crypto-monnaies atteignant plus de 1000 milliards de dollars pour la première fois plus tôt en janvier.