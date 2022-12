Elon Musk révèle qu’il voulait « donner un coup de poing » à Kanye West après la photo de la croix gammée sur Twitter

Elon Musk a plaisanté en disant qu’il voulait “frapper” Kanye West (maintenant Ye) après que ce dernier ait posté le symbole de la croix gammée sur Twitter et ait été suspendu par la suite. “Je voulais personnellement frapper Kanye, donc cela m’incitait définitivement à la violence”, a déclaré Musk. sur un espace Twitter selon un rapport indépendant. Il avait été interrogé sur sa décision de suspendre le compte Twitter de Kanye pour incitation à la violence. Kanye avait affiché le symbole de la croix gammée à l’intérieur d’une étoile de David, puis avait fait l’éloge d’Hitler dans l’émission Infowars d’Alex Jones.

Musk a révélé qu’il avait tenté de persuader Kanye de ne pas publier de contenu antisémite sur Twitter et a décidé de le suspendre “parce qu’à un moment donné, vous devez dire ce qui est une incitation à la violence car c’est contraire à la loi aux États-Unis”.

Voici ce que Musk avait à dire à un utilisateur de Twitter qui lui avait demandé de “réparer” Kanye peu de temps avant que le compte du rappeur ne soit banni :

J’ai fait de mon mieux. Malgré cela, il a de nouveau violé notre règle contre l’incitation à la violence. Le compte sera suspendu.— Elon Musk (@elonmusk) 2 décembre 2022

Notamment, Musk avait accueilli Kanye sur Twitter il n’y a pas si longtemps. « Tester… Tester… Voir si mon Twitter est débloqué », avait tweeté Kanye. Musk avait répondu : « Ne tuez pas ce que vous détestez… Sauvez ce que vous aimez ». Avant d’être suspendu, cependant, Kanye s’était moqué des photos virales torse nu de Musk. Le nouveau patron de Twitter avait précisé : « Je précise juste que son compte est suspendu pour incitation à la violence, pas une photo peu flatteuse de moi en train d’être arrosé par Ari. Franchement, j’ai trouvé que ces photos étaient une motivation utile pour perdre du poids !”

Pendant ce temps, Kanye s’est déjà mêlé à une autre controverse. Dans une déclaration partagée par Kanye via Instagram, le rappeur Donda a demandé : « Suis-je le seul à penser qu’Elon pourrait être à moitié chinois ? Avez-vous déjà vu ses photos quand vous étiez enfant ? Il a en outre qualifié le propriétaire de Twitter de “premier hybride génétique” de Chine et d’Afrique du Sud qui est coincé. « Prenez un génie chinois et associez-le à un mannequin sud-africain. Et nous avons un Elon. Je dis un Elon parce qu’ils ont probablement fait 10 à 30 Elon et c’est le premier hybride génétique qui est resté.

Il a poursuivi : « Eh bien, n’oublions pas Obama. Je suis désolé d’utiliser des jurons à l’église Mais je n’ai pas encore d’autre mot pour Obama. Ye24, unifions-nous et découvrons LUAFO.

