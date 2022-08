Elon Musk révèle qu’il vit dans une “très petite” maison de 45 000 $ et qu’il a été soumis à des tests de dépistage de drogue aléatoires alors qu’il contre-attaque Twitter

ELON Musk a déclaré qu’il avait emménagé dans une petite maison d’une valeur de 45 000 $ et a affirmé qu’il avait été soumis à des tests de dépistage de drogue.

Cela survient après que le magnat de Tesla a contre-attaqué Twitter après l’avoir accusé d’avoir acheté le géant des réseaux sociaux avant d’essayer de perturber ses opérations.

Le magnat de Tesla, Elon Musk, a révélé qu’il avait emménagé dans une petite maison au Texas qui coûtait 45 000 $ Crédit : AFP

Le fondateur de SpaceX a également affirmé qu’il avait été soumis à des tests de dépistage de drogue après avoir semblé fumer de la marijuana sur le podcast Joe Rogan Crédit : YouTube / PuissantJRE

Musk a révélé sur le podcast The Full Send que la maison est située à Boca Chica, dans le sud du Texas.

Il a dit à l’hôte Kyle Forgeard que ses amis venaient séjourner dans la propriété.

Il a également révélé qu’il avait converti le garage pour en faire maintenant une propriété à trois lits.

Le père scandaleux de Musk, Errol, a affirmé plus tôt cette semaine que son fils menait une vie frugale.

Il a appelé l’émission de radio australienne The Kyle and Jackie O Show et a révélé de manière sensationnelle qu’il n’était pas fier d’Elon, ajoutant que le frère du fondateur de SpaceX, Kimbal, était sa « fierté et sa joie ».

Errol a déclaré: “Vous savez, nous sommes une famille qui fait beaucoup de choses depuis longtemps, ce n’est pas comme si nous avions soudainement commencé à faire quelque chose.”

Musk a une valeur nette de 274,1 milliards de dollars, selon Forbes, mais Errol a affirmé que son fils pourrait être « frustré par (ses) progrès ».

Dans une autre révélation, Musk a déclaré qu’il avait été soumis à des tests de dépistage de drogue après avoir fumé de la marijuana lors de l’émission de Joe Rogan en septembre 2018.

Il a déclaré au podcast The Nelk Boys et John Shahidi: “Space X a des contrats avec le gouvernement fédéral, donc nos concours étaient du genre” pourquoi ne faites-vous rien, regardez-le fumer effrontément de l’herbe sur le podcast de Joe Rogan? Ils m’ont testé pour tout.

Le moment a fait chuter les actions de Tesla de plus de 9% à l’époque.

Musk s’est également prononcé sur l’affaire entourant la star de la WNBA Brittney Griner.

Griner a été condamnée à neuf ans dans une prison russe le 4 août – des mois après avoir été arrêtée à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou après qu’un scan a révélé qu’elle avait des cartouches contenant du liquide avec de l’huile de haschisch,

Musk a déclaré: “Si le président travaille si dur pour libérer quelqu’un qui est en prison en Russie pour de l’herbe, ne devrions-nous pas libérer des gens en Amérique pour la même chose?”

L’utilisation et la possession de cannabis sont illégales en vertu de la loi fédérale aux États-Unis.

Musk était bloqué dans des pourparlers pour acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, mais il a mis fin à l’accord, alléguant que la société avait violé l’accord.

Il a affirmé que Twitter n’avait pas fourni d’informations concernant ses comptes de spam et de bot.

L’affaire à enjeux élevés a débuté le 19 juillet devant le Delaware Chancery Court, qui pourrait être résolue dans plusieurs mois.

BATAILLE TWITTER

Musk a perdu un combat pour retarder le procès de Twitter jusqu’à l’année prochaine, alors qu’un juge s’est rangé du côté de la demande de la plate-forme de médias sociaux d’accélérer une date de procès.

La chancelière Kathaleen St Jude McCormick, juge en chef de la Cour de la chancellerie du Delaware, a déclaré : « Un retard menace un préjudice irréparable. Plus le délai est long, plus le risque est grand.

Twitter veut que le tribunal force Musk à donner suite à son accord et à acheter la plate-forme de médias sociaux au prix convenu de 54,20 $ par action.

Dans le procès, la société a affirmé que Musk “avait refusé d’honorer ses obligations”, alléguant que l’accord “ne servait plus ses intérêts personnels”.

Il déclare: “Musk croit apparemment qu’il – contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware – est libre de changer d’avis, de détruire l’entreprise, de perturber ses opérations, de détruire la valeur des actionnaires et de s’en aller.”

Répondant, les avocats de Musk ont ​​déclaré : « Le différend central sur les faux comptes et les spams est fondamental pour la valeur de Twitter.