Elon Musk révèle qu’il jeûne pour “se sentir en meilleure santé” et Twitter essaie de digérer

Le chef de Tesla, Elon Musk, fait à nouveau l’actualité après avoir révélé avoir incorporé périodiquement les conseils d’un ami sur le jeûne. Le milliardaire est connu pour son engagement actif et ses réponses originales sur Twitter. Cependant, un tweet lié aux habitudes alimentaires a surpris nombre de ses followers.

S’adressant à son compte Twitter officiel, Musk a écrit: “Sur les conseils d’un bon ami, j’ai jeûné périodiquement et je me sens en meilleure santé.” Dans un autre tweet, il a mentionné: “L’application Zero Fasting est assez bonne.” Beaucoup de ses followers étaient intrigués d’en savoir plus, alors ils lui ont demandé à quel point sa routine de fitness était bonne jusqu’à présent. À cela, Musk a répondu et a écrit: “Plus de 20 livres de moins que mon poids maximal (malsain).” Jetez un oeil au tweet:

Sur les conseils d’un bon ami, j’ai jeûné périodiquement et je me sens en meilleure santé – Elon Musk (@elonmusk) 28 août 2022

Il y avait aussi des gens qui étaient très désireux d’en savoir de plus en plus sur les plans de jeûne de Musk. Alors que certains l’ont interrogé sur son poids, d’autres ont voulu savoir s’il effectuait une routine d’entraînement.

Voici quelques réactions :

J’aime un bon jeûne de 24 heures ❤️ https://t.co/HjLsQ8cvEv – mc (@_mandusa) 29 août 2022

👊 Super à entendre. Le jeûne semble aider à augmenter la concentration sur les tâches mentales difficiles. Du moins, c’est le cas pour moi. – Lex Fridman (@lexfridman) 28 août 2022

Ne pas être “ce type”, mais le jeûne est malsain. La meilleure façon de perdre du poids est de s’entraîner par temps extrêmement humide. Je suis une légende des entraîneurs de football pour les jeunes et l’un de mes joueurs a perdu 20 livres en 3 jours plus tôt ce mois-ci. C’est la façon saine de perdre du poids, pas de jeûner – Letterman de trois ans (@3YearLetterman) 28 août 2022

« Est-ce que cet ami Jack Dorsey ? Il est grand sur la tendance du jeûne. Je trouve ironique ce que font les Américains, les problèmes du premier monde. Pendant ce temps, nous envoyons de l’argent à ceux qui suivent un régime de jeûne permanent et involontaire parce qu’il n’y a pas de nourriture », a plaisanté un autre.

Cela survient juste un jour après que Musk ait fait la une des journaux après qu’un étudiant en informatique de l’Université de Floride centrale à Orlando ait suivi des jets privés de célébrités, dont Musk. Jack publie régulièrement des mises à jour de vol des jets privés appartenant à des individus comme Tom Cruise, Bill Gates, les oligarques russes et les Kardashian sur ses différentes poignées Twitter. Récemment, l’une des poignées de Jack nommée @CelebJets, a suivi Kylie Jenner alors qu’elle partait pour un voyage en avion de 17 minutes.

Mais la personne préférée de Jack à suivre est Musk, qui, à un moment donné, aurait offert à Jack une somme de 5 000 $, soit environ Rs 4 lakhs, pour supprimer le compte Twitter, ce que Jack a refusé. Parlant de cet incident particulier, Jack, dans une interview avec le New York Post, a déclaré : « C’était assez fou. Vous ne vous attendez pas à recevoir un message privé d’Elon Musk.”

Musk, tout d’abord, a demandé à Jack de supprimer le compte en invoquant un risque de sécurité, puis a commencé à demander comment Jack se procurait ces informations. “C’était cool d’expliquer quelque chose à Elon. Il a proposé d’acheter le compte pour 5 000 $ – dans le but de le fermer – mais je lui ai dit que si ce n’était pas assez d’argent pour changer ma vie, je ne voulais pas le vendre », a ajouté Jack. Il a demandé à Musk une somme de 50 000 $ (environ Rs 40 lakh) mais la communication a été interrompue.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici