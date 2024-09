Elon Musk révèle quand il pourra envoyer des humains sur Mars — RT World News

Le fondateur de SpaceX avait déjà déclaré qu’il souhaitait emmener un million de personnes sur la planète rouge, affirmant qu’il travaillait sur un « plan de jeu » pour y parvenir.

SpaceX lancera ses premiers vols habités vers Mars en quatre ans si ses atterrissages sans pilote se déroulent bien, a déclaré le PDG Elon Musk.

Les premiers vaisseaux spatiaux sans équipage vers la planète rouge devraient être lancés dans deux ans, lorsque la prochaine fenêtre de transfert Terre-Mars s’ouvrira, a annoncé le milliardaire sur les réseaux sociaux samedi.

« Ces sondes seront démontées pour tester la fiabilité d’un atterrissage intact sur Mars », Musk l’a expliqué dans un message sur X. Il a exprimé l’espoir que si ces atterrissages se déroulent bien, sa société spatiale lancera ses premiers vols habités vers Mars en quatre ans.

L’idée de construire une colonie humaine durable sur Mars d’ici deux décennies n’est pas hors de portée, a promis le milliardaire.

« Le taux de vol va croître de manière exponentielle à partir de là, avec l’objectif de construire une ville autonome dans environ 20 ans », Musk a déclaré, soulignant qu’être multiplanétaire « augmenter considérablement la durée de vie probable de la conscience. » « Nous n’aurons plus tous nos œufs, littéralement et métaboliquement, sur une seule planète », le fondateur de SpaceX a expliqué.

Dans un autre article, il a déclaré que SpaceX avait créé le premier étage de fusée entièrement réutilisable et, plus important encore, avait rendu le processus de lancement économiquement viable.

Rendre la vie multiplanétaire est « Fondamentalement, c’est un problème de coût par tonne pour Mars », Musk a déclaré. « Il faut actuellement débourser environ un milliard de dollars par tonne de charge utile pour atteindre la surface de Mars. Il faudrait augmenter ce montant à 100 000 dollars par tonne pour construire une ville autonome sur Mars. La technologie doit donc être 10 000 fois plus performante. C’est extrêmement difficile, mais pas impossible. » conclut-il.

En juin, une fusée Starship est revenue de l’espace et a atterri avec succès dans l’océan Indien, accomplissant une mission complète autour du globe lors de son quatrième vol d’essai.

L’entrepreneur compte sur Starship, la plus grande fusée jamais construite, pour l’aider à atteindre son objectif de construire un vaisseau spatial capable d’envoyer des humains et du fret sur la Lune plus tard dans la décennie et éventuellement sur Mars.















Le vaisseau spatial Starship est conçu pour transporter « à la fois l’équipage et le fret vers l’orbite terrestre, la Lune, Mars et au-delà », Notes du site Web de SpaceX.

Mars est l’une des planètes de la Terre. « voisins habitables les plus proches », et a « un bon ensoleillement » le site continue. « Il fait un peu froid, mais on peut se réchauffer. »

La gravité sur Mars est d’environ 38 % de celle de la Terre, « permettant de soulever des objets lourds et de bondir partout », SpaceX a noté. « De plus, le jour est remarquablement proche de celui de la Terre. »

En février, Musk a déclaré qu’il voulait emmener un million de personnes sur Mars, affirmant qu’il travaillait sur un « plan de jeu » pour y parvenir. « L’humanité devrait avoir une base lunaire, des villes sur Mars et vivre parmi les étoiles. » il a dit.