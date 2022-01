Elon Musk révèle la priorité absolue de Tesla, et ce ne sont pas les voitures

L’entreprise de haute technologie cherche à développer un prototype de robot humanoïde d’ici 2022

S’exprimant lors d’un appel aux résultats mercredi, le co-fondateur et PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que la société accordait la priorité au développement de son robot humanoïde – provisoirement surnommé « Optimus » – en 2022. Il a décrit le projet comme « très important.”

Dévoilée pour la première fois en août de l’année dernière, la machine de 5 pieds 8 pouces et 125 livres, qui porte également le nom de Tesla Bot, est basée sur la même technologie d’intelligence artificielle que celle utilisée dans le logiciel d’assistance à la conduite de Tesla. Ses utilisations prévues incluraient l’exécution de tâches physiques dangereuses et répétitives à la place des humains.

Le projet est si important aux yeux d’Elon Musk qu’il pourrait avoir le «potentiel d’être plus important que l’activité automobile au fil du temps. » Lors des premiers essais, la machine sera probablement mise à profit dans les propres usines de Tesla, « déplacer des pièces dans l’usine ou quelque chose comme ça,», a expliqué mercredi le PDG de Tesla.

Un prototype peut être attendu dès cette année.

L’introduction de ce type de robot pourrait avoir un impact profond sur l’économie mondiale, a expliqué Musk. Selon l’entrepreneur, les machines pourraient éventuellement éliminer les pénuries de main-d’œuvre.

Pendant ce temps, le très attendu Cybertruck de Tesla doit prendre du recul, la date de production étant encore reportée à 2023. En plus de cela, Tesla ne va pas introduire de « nouveaux modèles de véhicules cette année,« comme ça ne ferait pas »aucun sens parce que nous serons toujours limités en parties,», a déclaré Musk.

L’annonce intervient à un moment où la concurrence sur le marché des véhicules électriques se resserre, Ford Motor Co et Rivian Automotive ayant déjà lancé leurs propres camionnettes électriques.

Cependant, à en juger par ses bénéfices trimestriels, Tesla se porte très bien jusqu’à présent, enregistrant un bénéfice net record de 2,88 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de 2021.

