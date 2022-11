Elon Musk révèle comment il a perdu 13 kg, dit qu’il ne mange pas de “nourriture savoureuse”

Elon Musk, au milieu du cloaque qu’est devenu Twitter ces derniers temps, a divulgué quelques mantras de santé pour le grand public. Le milliardaire a eu honte de son corps après que ses photos torse nu de vacances en Grèce soient devenues virales. Un utilisateur de Twitter l’avait soutenu plus tôt cette année, tweetant que toute personne partageant les photos torse nu de Musk devrait également partager l’une d’elles. “C’est une bonne motivation de s’entraîner, de manger plus sainement et peut-être d’enlever ma chemise dehors plus d’une fois par an haha”, avait alors répondu Musk.

Maintenant, un utilisateur de Twitter a posté une photo de Musk de ses vacances en Grèce avec une photo récente de lui, écrivant : « Tu as perdu une tonne de poids, Elon ! Continuez votre travail fantastique!” Le PDG de Tesla a répondu en disant qu’il avait perdu 13,6 kg (30 lb). Un compte Twitter appelé Tesla Owners Silicon Valley a demandé: “Qu’est-ce qui a le plus changé?”

“Jeûne + Ozempic / Wegovy + pas de nourriture savoureuse près de moi”, a répondu Musk. Wegovy et Ozempic sont des médicaments qui aident à perdre du poids.

Jeûne + Ozempic/Wegovy + pas de nourriture savoureuse près de chez moi— Elon Musk (@elonmusk) 16 novembre 2022

« Bruh… Je prends aussi Ozempic pour mon diabète… Est-ce que ça te donne aussi ces méchants rots ? Ça a le goût d’œufs pourris lol ugh [sic]”, a tweeté un autre utilisateur. “Ouais, au niveau supérieur”, a répondu Musk avec des emojis rieurs.

Lors d’une interview en août de cette année, le père de Musk, Errol, avait parlé des photos torse nu d’Elon et avait déclaré que son fils était solidement bâti mais “mangeait mal”. Il a ajouté qu’il lui avait suggéré de prendre des pilules amaigrissantes.

“Haha putain, peut-être que je devrais enlever ma chemise plus souvent… libérer le pincement !!” Musk avait tweeté plus tôt dans l’année en réponse à un utilisateur de Twitter qui avait partagé une photo de lui torse nu. Ces photos très discutées provenaient de quand Musk se détendait sur un yacht coûteux nommé Zeus, flottant dans la mer Égée. Les photos, provenant de Page Six, montraient Musk prenant un bain de soleil sur le yacht après avoir plongé dans l’eau.

Haha putain, peut-être que je devrais enlever ma chemise plus souvent… libérez le pincement !! (déjà de retour à l’usine d’ailleurs)— Elon Musk (@elonmusk) 18 juillet 2022

L’une des photos montrait Musk en maillot de bain noir, arrosé par son entreprise sur le yacht, le PDG d’Endeavour, Ari Emmanuel. Une autre photo l’a capturé en train de se sécher avec une serviette, suivie d’une autre montrant le propriétaire de Tesla en train de siroter une boisson froide.

