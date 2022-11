Elon Musk révèle ce qu’il y a sur sa table de chevet — RT Games & Culture

Le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, adore les répliques d’armes. C’est l’un des points à retenir d’une photo de sa table de chevet que le magnat de SpaceX et Tesla a publiée lundi, qui présentait également une ancienne arme hindoue et plusieurs canettes de Coca light sans caféine, mais pas de dessous de verre en vue.

L’image, partagé tôt le matin, montre plusieurs objets mystérieux éparpillés sur la table de chevet de Musk. L’un est un pistolet de style XVIIIe siècle dans un coffret en bois, avec le célèbre tableau d’Emmanuel Letze “Washington traversant le Delaware” à l’intérieur du couvercle. Un autre est une réplique du revolver du jeu vidéo “Deus Ex”.

Sur le côté se trouve un vajra, une arme hindoue traditionnelle. Plusieurs canettes ouvertes de la boisson gazeuse et les marques circulaires correspondantes sur la surface de la table complètent le tableau.

Quel que soit le but du tableau, il a attiré un demi-million de likes et plus de 50 000 réponses. Musk lui-même a poursuivi en s’excusant pour le manque de sous-verres.

“Je suis Musket, Elon Musket,” il tweeté vers midi, se référant au pistolet à chargement par la bouche.

Vers 6 heures du matin, Musk aussi a publié un mème de Pepe la grenouille, montrant l’amphibien du dessin animé portant des lunettes de soleil et allumant un cigare, sous-titré “Je me fiche de ce psyop en particulier, honnêtement.” On ne savait pas à quoi cela faisait référence.

Les photos qui attirent l’attention surviennent un mois seulement depuis que Musk a pris possession de Twitter, dans le cadre d’un rachat à effet de levier de 44 milliards de dollars. Il a depuis restauré un certain nombre de comptes interdits, dont celui de l’ancien président américain Donald Trump.

La semaine dernière, il a demandé à la base d’utilisateurs de voter une amnistie générale pour les comptes interdits, “à condition qu’ils n’aient pas enfreint la loi ou se soient livrés à des spams flagrants.” Plus de 72 % des trois millions de répondants ont voté pour.















Bien que la non-censure de Twitter ait été l’objectif publiquement déclaré de Musk pour l’achat de l’entreprise, la perspective que cela se produise réellement a alimenté l’indignation des journalistes d’entreprise et des militants démocrates. L’ancienne actrice Alyssa Milano, qui était fan de Musk il y a quelques années à peine, l’a accusé de racisme samedi et a tweeté qu’elle avait échangé sa précieuse Tesla contre une autre voiture électrique.

« J’ai rendu ma Tesla. J’ai acheté la VW EV. Je l’aime,” Milan a ditajoutant qu’elle ne comprend pas comment un annonceur peut soutenir une entreprise “en alignement avec la haine et la suprématie blanche.”

Des légions d’utilisateurs de Twitter ont rapidement rappelé à Milan que VW signifie Volkswagen, un conglomérat allemand fondé en 1937 par nul autre qu’Adolf Hitler.

Revendications de plate-forme présumée de Twitter de “détester” venaient de groupes d’activistes libéraux, même après que l’entreprise ait tout fait pour les apaiser, Musk révélé début novembre. Les inscriptions sur la plateforme sont à un niveau record et le nombre d’utilisateurs mensuels pourrait dépasser le milliard d’ici 18 mois, a-t-il déclaré dimanche.