Elon Musk rétablit certains comptes Twitter de haut niveau

Babylon Bee et Jordan Peterson ont été autorisés à revenir, mais pas Trump ou Alex Jones

Le nouveau propriétaire de Twitter a rétabli vendredi plusieurs des comptes “suspendu définitivement” plus tôt cette année, dont le psychologue canadien Jordan Peterson, la comédienne libérale Kathy Griffin et le site satirique The Babylon Bee, dont la suspension a déclenché l’intérêt d’Elon Musk pour la plateforme de médias sociaux. L’ancien président américain Donald Trump reste interdit pour le moment et Musk a refusé de réintégrer l’hôte d’InfoWars Alex Jones.

“Kathie [sic] Griffin, Jordanie [sic] Peterson et Babylon Bee ont été réintégrés », Musc annoncé vendredi, ajoutant que le “La décision de Trump n’a pas encore été prise.”

Musc dit aussi que la nouvelle politique de Twitter sera “La liberté d’expression, mais pas la liberté d’accès”, expliquant que “négatif/haineux” les tweets seront démonétisés et “déboîté”. Il a précisé que cela s’appliquerait aux publications individuelles, plutôt qu’au compte de la personne qui les a rédigées.

Griffin a été bannie après que Musk a repris Twitter, pour avoir changé le nom de son compte pour se faire passer pour lui. Elle a ensuite utilisé le compte de sa mère décédée pour insulter Musk. L’ancienne direction avait temporairement suspendu la militante démocrate pour avoir doublé son infâme « Trump décapité » image.

Le compte de Peterson a été bloqué en juin, pour “dénommer” un acteur transgenre, que Twitter gouverne à l’époque considérée “conduite haineuse”. La même norme a été utilisée pour interdire Babylon Bee en mars, après avoir plaisanté sur le fait qu’un éminent responsable de l’administration transgenre Biden était leur “L’homme de l’année.”

C’est après l’interdiction de Bee que le magnat de Tesla et SpaceX – qui est fan du site – a pris une participation importante dans Twitter, puis a proposé de racheter purement et simplement la plateforme.

Dans le cadre de ce qu’il a surnommé “Les vendredis de la liberté” Musk a sollicité les conseils des utilisateurs sur « Que devrait faire Twitter ensuite ? » Parmi plus de 150 000 réponses, il y avait une demande de réintégration de Jones. L’hôte d’InfoWars a été banni en septembre 2018, après avoir été déformé pour de prétendues “comportement abusif” par Apple, Facebook, Spotify et YouTube.

Cela semblait cependant être un pas trop loin pour Musk. Son seul réponse à la demande était “Non.”