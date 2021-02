Elon Musk répond avec un emoji d’aubergine à la critique, Internet lui donne une ovation debout

Si une image vaut mille mots, alors l’emoji des temps modernes vaut mille émotions. Comme l’a récemment montré le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, en réponse à un critique. Bien que Musk ait généralement beaucoup de mots à dire à ses opposants, cette fois, le géant de la technologie, et brièvement l’homme le plus riche du monde, a utilisé un seul emoji pour dire à son critique de simplement le battre. l’échange Twitter qui a fait applaudir des légions de fans de Musk est venu après que le PDG d’Euro Pacific Capital, Peter Schiff, ait fait des commentaires sur l’éthique des affaires de Musk.

«Deux semaines après que @elonmusk a annoncé qu’il avait dépensé 1,5 milliard de dollars d’argent pour ses actionnaires pour acheter du Bitcoin, l’action #Tesla est entrée dans un marché baissier, plongeant de 20% par rapport à son sommet historique le 25 janvier et de 16% depuis la divulgation de l’achat de #Bitcoin. Ce n’est pas un exemple que d’autres PDG suivront probablement », a déclaré Schiff dans un Tweet chargé.

Bien que Musk aurait pu utiliser des mots pour expliquer sa position, il a choisi de ne pas s’engager du tout dans une conversation. Il a simplement répondu avec l’emoji d’aubergine.

Si vous êtes sur Internet depuis un certain temps, vous savez que l’emoji d’aubergine est un symbole universellement reconnaissable pour les organes génitaux masculins. Ce simple Tweet a abouti à un phénomène Twitter connu sous le nom de «ratio’d»; cela signifie que la réponse d’un tweet original reçoit plus de likes et de commentaires. Cela s’est produit dans ce cas également avec la pensée de Schiff obtenant 24K likes contre la réponse de Musk avec un énorme 145K likes et des milliers de citations et de retweets.

Schiff est connu dans les cercles financiers pour son scepticisme à l’égard du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Alors que Musk, toujours prêt à être le premier dans toute avancée technologique, est un énorme promoteur. Malgré des points de vue divergents, Schiff ne s’attendait pas à une réponse aussi enfantine de Musk. La réponse du symbole phallique ne convenait pas à Schiff et il questionna l’intellect de Musk à propos de cette remarque emoji.

Donc vous m’appelez fondamentalement une bite. J’ai dû toucher un nerf avec ce Tweet. Pour quelqu’un de votre intellect, je me serais attendu à une réponse plus réfléchie, pas à quelque chose que l’on entendrait dans une cour de récréation. Cela signifie-t-il que notre conversation au clubhouse n’a pas lieu? – Peter Schiff (@PeterSchiff) 23 février 2021

Musk, qui est une figure divine parmi ses fans, a gagné cette bataille avec une armée soutenant ses Tweets, son sens des affaires et tout ce qu’il fait. Les adeptes de Musk ont ​​trollé Schiff sans fin après cette débâcle.

Elon parlant dans la vaisselle 🍴 et la nourriture aubergine 🍆 .. juste pêche 🍑— K10✨ (@Kristennetten) 23 février 2021

Peter ne mentionne pas que la baisse n’a rien à voir avec l’achat de Bitcoin et que la plupart des autres grandes entreprises ont également enregistré de grosses baisses. Il devrait savoir mieux… donc la réponse d’Elon est appropriée à mon avis. Tesla a également fait environ 1 milliard de dollars avec ce pari Bitcoin! 🚀💯 – Matt Wallace ⚠️ (@ MattWallace888) 23 février 2021

Lorsqu’il s’agit de répondre aux critiques, Musk fait de son mieux.