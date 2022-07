Elon Musk répond au procès de Twitter pour un accord de 44 milliards de dollars

Que ce passe-t-il Les avocats d’Elon Musk ont ​​répondu vendredi au procès de Twitter. Pourquoi est-ce important Twitter a poursuivi Musk cette semaine après que le milliardaire a déclaré qu’il voulait se retirer d’un accord pour acheter la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars, soulevant des questions sur l’avenir de Twitter. Et après Une audience est prévue le 19 juillet au sujet de la demande de Twitter pour un procès de quatre jours en septembre. Les avocats de Musk veulent un procès en février ou plus tard.

La bataille juridique entre le milliardaire Elon Musk et Twitter sur un accord de 44 milliards de dollars se réchauffe.

Vendredi, Bloomberg signalé que les avocats de Musk ont ​​repoussé la demande de Twitter pour un procès de quatre jours en septembre et veulent plutôt que le procès commence le 23 février ou plus tard. Citant un dossier de 14 pages auprès du tribunal de la chancellerie du Delaware, les avocats de Musk ont ​​déclaré que la tenue du procès l’année prochaine était toujours “un calendrier extrêmement rapide pour une affaire d’une telle ampleur”.

C’est la première fois que l’équipe juridique de Musk répond au procès de Twitter, qui a été déposé mardi, quelques jours après que Musk a déclaré qu’il n’envisageait plus d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Musk a déclaré vouloir mettre fin à l’accord car le réseau social ne lui a pas fourni suffisamment d’informations pour vérifier que moins de 5 % des 229 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter sont des faux comptes ou des spams. Musk dit qu’il pense que le nombre est beaucoup plus élevé et qu’il a besoin de l’information car c’est important pour comprendre les activités publicitaires de Twitter. Twitter a nié les allégations de Musk et a déclaré dans le procès que ses demandes d’informations étaient “conçues pour tenter de faire échouer l’accord”. La majeure partie de la richesse de Musk est liée à sa participation dans sa société Tesla, et les actions du constructeur de voitures électriques ont chuté, donc acheter Twitter est devenu plus cher pour le milliardaire, a déclaré Twitter dans le procès.

Dans un mouvement déposé mardi, Twitter a demandé au tribunal du Delaware d’accélérer le processus afin de protéger ses actionnaires et la société des dommages potentiels causés par les efforts de Musk pour “se frayer un chemin” hors de l’accord. Mais les avocats de Musk veulent empêcher que cela se produise.

“La demande soudaine de vitesse de distorsion de Twitter après deux mois de traînées de pieds et d’obscurcissement est sa dernière tactique pour dissimuler la vérité sur les comptes de spam assez longtemps pour que les accusés des chemins de fer ferment”, indique le dossier.

Dans son procès, Twitter a également accusé Musk d’avoir violé une partie de l’accord de fusion qui l’empêche de tweeter des remarques désobligeantes, soulignant qu’il avait répondu au PDG de Twitter Parag Agrawal avec un emoji caca en mai. Les avocats de Musk ont ​​déclaré dans le dossier que “Twitter ignore que Musk est son deuxième actionnaire avec un enjeu économique bien plus important que l’ensemble du conseil d’administration de Twitter”. Musk détient une participation de 9 % dans Twitter.

La juge en chef de la Cour de la chancellerie du Delaware, Kathaleen St. J. McCormick, a fixé une audience au 19 juillet à la demande de Twitter d’accélérer le procès, Bloomberg signalé.

Twitter n’a pas fait de commentaire sur le dépôt par les avocats de Musk.