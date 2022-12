Elon Musk rend encore plus difficile de savoir si vous avez enfreint les règles de Twitter

Le milliardaire Elon Musk n’est pas fan de @ElonJet, un compte Twitter qui suit où atterrit son jet privé, mais il a juré en novembre qu’il ne le retirerait pas à cause de son “engagement à la liberté d’expression.”

Musk, connu pour son comportement erratique, a fait marche arrière cette semaine. Twitter a brusquement modifié son règles contre le partage des informations privées et des médias des gens d’une manière qui a joué en faveur de Musk.

“Tout compte doxxant les informations de localisation en temps réel de quiconque sera suspendu, car il s’agit d’une violation de la sécurité physique. Cela inclut la publication de liens vers des sites contenant des informations de localisation en temps réel. La publication de lieux où quelqu’un s’est rendu avec un léger retard problème de sécurité, donc c’est OK”, Musk a tweeté le 14 décembre. Il a ajouté qu’un “harceleur fou” avait suivi une voiture avec son fils à l’intérieur.

La société a alors commencé à supprimer plus de 25 comptes qui suivi les avions de célébrités, de milliardaires et d’autres personnalités de premier plan. Mais la répression ne s’est pas arrêtée là. Jeudi, Twitter a suspendu les comptes de rival des médias sociaux Mastodon et des journalistes de médias tels que le New York Times, CNN et le Washington Post, citant ses règles contre la publication d’informations privées. Cette décision a suscité l’indignation des groupes de défense et des législateurs qui ont vu les interdictions comme des représailles contre les journalistes qui ont critiqué Musk.

Les utilisateurs de Twitter se plaignent depuis longtemps de la façon dont l’entreprise applique ses règles, mais la modération du contenu est devenue encore plus déroutante après le rachat de l’entreprise par Musk. Il a changé d’avis sur la façon dont le contenu doit être modéré et Twitter a apporté des modifications soudaines à ses règles sans préavis. Le résultat est une plate-forme où vous ne savez pas où vous en êtes et si la suspension est juste au coin de la rue.

“Lorsque vous avez un ensemble de règles vraiment floues qui peuvent changer à tout moment au gré du propriétaire de l’entreprise, vous commencez à créer une situation où les gens vont s’autocensurer”, a déclaré Emma Llansó, directrice de le projet d’expression libre du Centre pour la démocratie et la technologie.

Llansó a déclaré qu’elle craignait que “l’approche incroyablement arbitraire” de Musk en matière de modération de contenu puisse avoir un “effet dissuasif” sur ce que les utilisateurs disent sur la plate-forme et les efforts visant à tenir Musk responsable de ses actions.

Un compte encourageant les utilisateurs à rejoindre Mastodon a été démarré à partir de Twitter après avoir partagé un lien vers Le compte Mastodon d’@ElonJet. D’autres utilisateurs qui ont tweeté des liens vers leurs comptes Mastodon ont vu ces liens marqués d’un avertissement indiquant qu’ils pouvaient être dangereux.

La confusion éclate après l’interdiction des journalistes

Twitter à l’ère Musk a été imprévisible et déconcertant. Plusieurs journalistes de haut niveau qui ont été virés jeudi ont exprimé leur confusion quant à ce qu’ils avaient fait.

“Je n’ai aucune idée des règles que j’ai prétendument enfreintes”, a écrit Aaron Rupar, un ancien journaliste de Vox qui travaille à son compte, dans un poste en ligne après la suspension. “Je n’ai rien entendu du tout de Twitter.”

Jeudi soir, Musk a fait une brève apparition sur le service audio en direct de Twitter, Spaces. Pour une raison quelconque, les personnes suspendues de Twitter étaient toujours autorisées sur Twitter Spaces. Il a déclaré que les journalistes ne seraient pas traités différemment des autres utilisateurs et que si quelqu’un “doxe” quelqu’un, il sera suspendu. Twitter définit le doxxing dans ses règles comme le partage des informations privées des personnes sans leur consentement. Il a ensuite ajouté que publier un lien vers les informations en temps réel est contraire aux règles de Twitter contre échapper aux interdictions.

“Vous suggérez que nous partageons votre adresse, ce qui n’est pas vrai”, a déclaré à Musk Drew Harwell, un journaliste du Washington Post qui a été suspendu, ajoutant qu’il venait de publier des liens vers @ElonJet au cours du reportage de l’histoire.

“Vous dox. Vous êtes suspendu. Fin de l’histoire”, a répondu Musk avant de quitter le chat après environ deux minutes.

Les règles de Twitter interdisant aux utilisateurs de publier des informations privées existaient avant que Musk ne reprenne l’entreprise.

Twitter, cependant, a changé les règles sur Mercredi et a mentionné que la plate-forme de médias sociaux suspendrait les utilisateurs pour avoir publié des “informations de localisation en direct”. La politique indique que Twitter définit en direct “comme des informations en temps réel et/ou le jour même où il est possible que l’individu puisse encore se trouver à l’emplacement nommé”. La société a également ajouté une section indiquant que l’emplacement en direct comprend “des informations partagées directement sur Twitter ou des liens vers des URL tierces d’itinéraires de voyage, l’emplacement physique réel ou d’autres informations d’identification qui révéleraient l’emplacement d’une personne, que ces informations est accessible au public.” Des comptes tels que @ElonJet utilisent des données de vol provenant de sources publiques. Les utilisateurs de Twitter sont autorisés à partager l’emplacement en direct de quelqu’un pendant une “situation de crise pour aider aux efforts humanitaires” ou lors d'”événements d’engagement public”, conformément aux règles.

Dans une mise à jour de son message, Rupar a écrit qu’il avait tweeté un lien vers le compte Facebook de @ElonJet avant d’être banni. Le tweet mentionnait que le compte était toujours disponible sur Facebook.

“Aussi difficile que cela puisse être d’interpréter un lien vers une page Facebook qui utilise des informations accessibles au public pour suivre un jet privé comme une violation d’un ‘doxxer“, il semble que c’est ce que Twitter a fait pour justifier mon interdiction”, a-t-il écrit.

On ne sait pas combien de temps les journalistes resteront suspendus car Musk a tweeté que la suspension durera sept jours, mais les journalistes ont reçu un avis indiquant que l’interdiction était permanente. Il a ensuite tweeté un sondage de 24 heures demandant aux utilisateurs si Twitter devait “annuler la suspension des comptes” qui, selon lui, l’avaient “doxxé” maintenant ou dans sept jours, signalant que les comptes suspendus pourraient être rétablis plus tôt.

Musk avait tweeté un sondage précédent avec la même question et environ 43% des 535 233 utilisateurs ont voté pour que les comptes suspendus soient rétablis maintenant. Après que les résultats n’aient pas soutenu sa position, il a tweeté un autre sondage avec la même question. Au moment où cette histoire a été publiée, il restait environ cinq heures pour voter.

Twitter fait face à un tollé international

La décision de Twitter suscite déjà un tollé de la part des régulateurs, des organisations médiatiques et des groupes de défense qui appellent Musk à l’hypocrisie. Musk s’est présenté comme un champion de la liberté d’expression, mais a pris des mesures pour faire taire certains de ses détracteurs.

“Musk ne comprend tout simplement pas la différence entre l’intérêt public et ses propres intérêts, cherchant à expulser les journalistes qui le critiquent plutôt que de s’attaquer aux discours de haine dangereux et à la désinformation rampante qui causent un préjudice réel au grand public”, a déclaré Imran Ahmed, PDG. du Center for Countering Digital Hate, dans un communiqué.

L’Union américaine des libertés civiles a exhorté Musk à rétablir les comptes, notant que “la purge des journalistes critiques est une attaque contre la liberté d’expression”.

Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne, a tweeté vendredi matin qu’elle était troublée par la “suspension arbitraire de journalistes” de Twitter. Elle a ajouté que la société avait violé la loi sur les services numériques de l’UE qui entrera en vigueur l’année prochaine et sa loi sur la liberté des médias.

“Il y a des lignes rouges. Et des sanctions, bientôt”, a-t-elle déclaré. Les entreprises qui enfreignent la loi sur les services numériques pourraient être condamnées à une amende pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d’affaires mondial.

Musk devra donc bientôt réfléchir à deux fois avant de prendre une autre décision abrupte et déroutante.