Elon Musk rencontrera Bibi Netanyahu au sujet de l’antisémitisme sur X

SAN FRANCISCO — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devrait se rendre lundi au cœur de la Silicon Valley pour rencontrer le propriétaire de X, Elon Musk, dans le but d’aider à atténuer l’escalade de la crise liée à l’antisémitisme dans cette région en difficulté. plateforme de médias sociaux. Cette réunion est la dernière étape d’une campagne menée par les amis et alliés juifs de Musk, ainsi que par les dirigeants de sa société de médias sociaux, pour conjurer la controverse croissante, selon cinq personnes proches du dossier, qui ont parlé sous couvert d’anonymat. -conversations en coulisses.

Cet été, Netanyahu a aplani les choses lors d’une conversation avec Musk après que le propriétaire de X ait répété des propos antisémites à propos du financier juif George Soros. Le ministre du gouvernement de Netanyahu chargé de lutter contre l’antisémitisme a tenu à affirmer que les commentaires de Musk n’étaient pas antisémites, malgré le tollé généralisé en Israël.

La dernière crise – l’une des nombreuses crises des 11 mois dramatiques depuis que Musk a acheté la société alors connue sous le nom de Twitter – a été déclenchée par un tweet du 4 septembre dans lequel Musk accusait une organisation juive de premier plan d’avoir « tenté de tuer » la plateforme avec de faux messages. accusations d’antisémitisme. Depuis lors, Musk a publié plus d’une douzaine de tweets critiques à l’égard de la Ligue anti-diffamation, affirmant que l’organisation de défense des droits humains, vieille de 110 ans, était en grande partie responsable de la baisse de 60 % des revenus publicitaires et qu’il envisageait de poursuivre le groupe en justice.

Alors que la crise s’est aggravée, des chefs d’entreprise juifs, dont Joe Lonsdale, cofondateur de l’entreprise technologique Palantir et ami de Musk, sont intervenus pour négocier la paix, tandis que la PDG de X, Linda Yaccarino, est passée en mode contrôle des dégâts.

Bien que le tweet d’Elon Musk ait pris Yaccarino et d’autres dirigeants au dépourvu, les dirigeants de X envisageaient de poursuivre l’ADL en justice pour ce qu’ils considéraient comme de fausses déclarations sur le niveau de discours de haine sur la plateforme.

Depuis, Yaccarino est passée à l’action : elle a écrit un article de blog et échangé des SMS avec le PDG d’ADL, Jonathan Greenblatt, qu’elle a rencontré par vidéoconférence quelques jours avant le tweet d’Elon Musk le 4 septembre. Ce moment pourrait s’avérer être un premier test de la relation entre le milliardaire erratique et son PDG trié sur le volet, qui a été embauché pour apaiser les annonceurs et qui se retrouve maintenant à réparer une partie des dégâts causés par son patron.

« X s’oppose à l’antisémitisme sous toutes ses formes » Yaccarino a tweeté le 8 septembre. « L’antisémitisme est un mal et X travaillera toujours pour le combattre sur notre plateforme. »

Musk n’a pas répondu à une demande de commentaires sur cette histoire, et X a renvoyé d’autres questions aux déclarations publiques de Yaccarino.

La réunion de Netanyahu, prévue à la hâte pour lundi prochain et devrait inclure d’autres leaders de la technologie, ce qui ajoute une dimension internationale à la controverse, a déclaré l’une des personnes proches de la réunion. Le Premier ministre israélien, confronté à une crise intérieure en raison de ses efforts pour réorganiser le système judiciaire israélien, a positionné ses relations avec les dirigeants de la Silicon Valley comme Musk comme étant importantes pour l’avenir de la « nation start-up » qu’est Israël.

Des experts en publicité ont déclaré au Washington Post que l’allégation selon laquelle ADL serait responsable de la baisse des revenus de X était risible. Ils ont déclaré que depuis des mois, les principaux annonceurs avaient cessé de dépenser pour ce service. La baisse de la demande a entraîné une baisse des prix publicitaires pour les annonceurs restés. Un programme de crédit publicitaire gratuit X créé pour attirer les marques semble être épuisé, ont-ils ajouté.

« Il est clair que la baisse des revenus publicitaires de Twitter a commencé il y a des mois en raison des changements apportés par la plateforme aux formats publicitaires », a déclaré Sara Livingston, consultante en analyse marketing. « Cela n’a rien à voir avec l’ADL. »

Un autre responsable de la publicité, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour décrire les conversations de l’industrie, a déclaré qu’il y avait eu une baisse de 75 % du nombre de personnes qui cliquent sur les publicités depuis l’acquisition de l’entreprise par Musk. La personne a déclaré que l’ADL n’avait pas fait pression sur les annonceurs pour qu’ils arrêtent de dépenser sur la plateforme ces derniers temps.

Une nouvelle biographie de Musk par l’auteur Walter Isaacson détaille sa rage face aux appels au boycott des annonceurs au cours de ses premières semaines de propriété, après que l’ADL et d’autres groupes de défense ont signalé une augmentation des discours de haine sur la plateforme. Mais cela montre également clairement que bon nombre des problèmes de l’entreprise avec les annonceurs découlaient directement des propres actions de Musk, comme lorsqu’il a amplifié une folle théorie du complot le 30 octobre à propos de Paul Pelosi, le mari de la représentante Nancy Pelosi (Démocrate de Californie). , puis le président de la Chambre.

Lors d’une réunion ultérieure destinée à rassurer les annonceurs, rapporte Isaacson, Musk les a aliénés davantage par inadvertance en disant qu’ils devraient s’attendre à ce qu’il tweete parfois des choses stupides. Le plus gros coup porté aux relations de Twitter avec les annonceurs est peut-être survenu lorsque le nouveau système de vérification payant de l’entreprise a permis à une bande de trolls de se faire passer pour de grandes marques telles que Eli Lilly et Coca-Cola et d’envoyer des tweets offensants en leur nom.

Au cours des 100 jours environ qui se sont écoulés depuis que Musk l’a embauchée, Yaccarino s’est efforcé de ramener les annonceurs dans le giron. Elle a tenu des réunions avec des responsables publicitaires de haut niveau. Elle a dirigé les efforts visant à créer de nouveaux outils empêchant leurs annonces d’apparaître à côté de mots clés problématiques, et elle a engagé une entreprise tierce pour s’assurer que ces outils fonctionnent. Les fonctionnalités ont été mises en ligne le mois dernier.

Elle a également rencontré d’éminents groupes de défense des droits civils et humains qui ont critiqué la plateforme pour une augmentation des discours de haine depuis que Musk a pris le pouvoir. En mars, une analyse de groupes de réflexion britanniques L’Institute for Strategic Dialogue et CASM Technology ont constaté que les publications antisémites avaient « plus que doublé » après l’acquisition.

Le 30 août, Yaccarino a eu une réunion virtuelle avec Greenblatt. Le groupe juif de défense des droits de l’homme avait déjà été l’une des organisations qui avait lancé un appel aux annonceurs pour qu’ils boycotter la plateforme en réponse au nombre croissant de messages haineux.

Les deux parties ont considéré la réunion comme cordiale et productive, selon les personnes informées de la réunion, Greenblatt et Yaccarino ayant salué le dialogue dans des tweets séparés.

Mais la nouvelle de la discussion a rapidement fait venir des personnalités d’extrême droite sur la plateforme. Charlie Kirk, qui dirige l’organisation à but non lucratif de droite Turning Point USA, aux côtés d’extrémistes tels que le suprémaciste blanc Nick Fuentes, a commencé à promouvoir un hashtag, #BanTheADL. Fuentes a même appelé ses partisans à en faire une tendance.

Musk lui-même a commencé à aimer les publications contenant le hashtag. Deux jours plus tard, il a répondu à un tweet anti-ADL de Keith Woods, une personnalité antisémite de YouTube qui était conférencier lors d’une conférence sur la suprématie blanche le mois précédent.

Bientôt, #BanTheADL est devenu l’un des top tendance sujets sur X.

Puis, le 4 septembre, Musk a tweeté que l’ADL avait tenté de tuer la plateforme en accusant faussement « elle et moi d’être antisémites ». Il a déclaré qu’il n’avait « pas d’autre choix » que de poursuivre l’organisation en justice.

Dans une interview, Greenblatt a déclaré que son organisation était habituée à être la cible d’attaques haineuses. Mais les actions de Musk ont ​​porté le vitriol à un autre niveau.

« Nous avons reçu des alertes à la bombe. Nos bureaux ont été envahis. Rien de tout cela n’est nouveau », a-t-il déclaré. « Mais c’était une attaque. Il y avait quelque chose de différent dans ce tsunami de haine.

Il a déclaré que son organisation n’avait pas activement encouragé le boycott des annonceurs au cours des derniers mois.

Au milieu de la crise, de riches dirigeants juifs ont tenté d’aider à désamorcer la situation, selon deux personnes proches du dossier qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour décrire des conversations privées. Lonsdale et Steve Rattner, un investisseur qui gère les actifs de l’ancien maire de New York, Mike Bloomberg, ont tous deux contacté ADL.

« Il ne déteste pas les Juifs, mais c’est un combattant et quand vous le frappez, il vous riposte », a déclaré l’une des personnes proches du programme. « Une partie de qui il est est une force agressive de la nature. Il ne comprend pas les effets de second ordre.

Ce que Greenblatt ne savait pas lors de sa rencontre avec Yaccarino, c’est que, dans les coulisses, elle et d’autres dirigeants travaillaient avec Musk pour planifier un éventuel procès contre son organisation. Le procès proposé, qui n’a pas été déposé, contesterait les méthodologies utilisées par l’ADL et d’autres groupes de défense comme preuve de la multiplication des messages inexacts, haineux et violents sur X, selon l’une des personnes proches du projet. Cela ferait des allégations similaires à celles d’un procès que la société a intenté le mois dernier contre un autre groupe de défense, le Center for Countering Digital Hate. Le PDG de l’organisation à but non lucratif, Imran Ahmed, a déclaré qu’il avait également rencontré en privé Yaccarino, quelques semaines seulement avant que Musk ne poursuive le groupe en justice pour ses recherches sur les discours de haine sur la plateforme.

Alors que les dirigeants de X blâment l’ADL en particulier pour le boycott publicitaire, de nombreux groupes de défense des droits civiques et de défense ont participé à la campagne, notamment GLAAD, Media Matters for America, Free Press, Accountable Tech et Color of Change. Ils ont utilisé le hashtag #StopToxicTwitter.

La controverse naissante n’est pas la première dans la relation entre Musk et l’ADL. En novembre, peu de temps après avoir finalisé son achat de Twitter, Musk a rencontré via Zoom Greenblatt et des représentants de plusieurs autres organisations de défense des droits humains, dont la NAACP, Free Press et la Asian American Foundation. Il avait alors promis que Twitter continuerait à décourager les discours de haine sur le site. Mais il a fait face à de violentes réactions de la part de nombreux membres de la droite, qui avaient soutenu sa prise de contrôle du site et favorisé son engagement à promouvoir la liberté d’expression.

Peu de temps après, plus de 60 organisations ont signé une lettre adressée aux principaux annonceurs de Twitter leur demandant de cesser de dépenser sur le site de réseau social.

On ne savait pas encore jeudi ce qui pourrait résulter de la réunion Musk-Netanyahu. Les personnes proches de l’événement ont déclaré que l’événement se poursuivait. Offir Gutelzon, un entrepreneur technologique israélien de la Silicon Valley qui a dirigé les efforts des expatriés israéliens pour protester contre la refonte judiciaire de Netanyahu, a déclaré qu’il prévoyait d’organiser un rassemblement à proximité de la réunion de Musk.

« Il est profondément troublant que Benjamin Netanyahu, le dirigeant du seul État juif au monde, traverse l’Amérique en avion pour rechercher les conseils et le soutien d’un facilitateur notoire du discours de haine anti-juif », a-t-il déclaré.