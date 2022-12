Elon Musk rencontre Tim Cook, dit qu’Apple n’a jamais envisagé de supprimer l’application Twitter

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré qu’il s’était rendu au siège d’Apple et avait rencontré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans des tweets mercredi.

La réunion marque une désescalade significative quelques jours après que Musk a lancé une tempête de tweets accusant Apple de menacer de retirer l’application Twitter de l’App Store et a publié puis supprimé un mème suggérant qu’il préférerait “faire la guerre” plutôt que de payer les 30% d’Apple. frais de plateforme.

“Bonne conversation. Entre autres choses, nous avons résolu le malentendu concernant la suppression potentielle de Twitter de l’App Store”, a tweeté Musk. “Tim était clair sur le fait qu’Apple n’avait jamais envisagé de le faire.”

Dans un autre tweet, Musk a publié une courte vidéo d’un bassin réfléchissant au centre d’Apple Park à Cupertino, en Californie.

Lundi, Musk a publié plusieurs tweets critiquant Apple et affirmant que ses politiques de modération sur l’App Store étaient contraires à l’esprit de la liberté d’expression, une plainte reprise par la suite par les législateurs républicains. Au cours du week-end, il réfléchit qu’il puisse fabriquer son propre smartphone.

Musk s’est également irrité contre les frais d’Apple, qui représentent entre 15 % et 30 % des ventes numériques via des applications sur iPhone. Apple est sur le point de gagner de l’argent avec Twitter si Musk réussit dans son plan d’augmenter considérablement les revenus des abonnements Twitter, et ces fonctionnalités sont vendues via l’application Twitter pour iPhone.

“Saviez-vous qu’Apple impose une taxe secrète de 30 % sur tout ce que vous achetez via son App Store ?” Musk a tweeté lundi. Il a également tagué le compte Twitter de Cook lundi et a demandé ce qui se passait avec une éventuelle suspension de l’application Twitter.

Les représentants d’Apple n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.