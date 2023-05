Elon Musk rencontre le FM chinois

Le ministre des Affaires étrangères Qin Gang a déclaré au milliardaire que le « respect mutuel » sera nécessaire pour réparer les relations américano-chinoises

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a rassuré la personne la plus riche d’Amérique, le PDG de Tesla et propriétaire de Twitter Elon Musk, que Pékin continue d’accueillir les entreprises étrangères alors même que ses relations avec les États-Unis se détériorent.

La Chine va « promouvoir sans relâche une ouverture de haut niveau » et favoriser une « environnement commercial orienté vers le marché, fondé sur le droit et internationalisé », le ministère chinois des Affaires étrangères a cité Qin comme ayant dit à Musk lors d’une réunion mardi à Pékin. « Le développement de la Chine est une opportunité pour le monde.

Tesla fait partie des principaux fabricants étrangers opérant en Chine, comptant sur le pays comme son plus grand centre de production et le deuxième plus grand marché pour ses véhicules électriques. Musk, qui a une valeur nette estimée par Forbes à près de 200 milliards de dollars, devait rencontrer d’autres responsables chinois et visiter l’usine de Tesla à Shanghai après avoir conclu ses entretiens avec Qin. Il a suivi une longue lignée de chefs d’entreprise américains – tels que le PDG d’Apple Tim Cook et Albert Bourla de Pfizer – qui sont retournés en Chine pour des visites après avoir été exclus pendant près de trois ans pendant la pandémie de Covid-19.

Ces voyages sont intervenus dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes à Pékin, qui a rompu les liens militaires et climatiques avec Washington en août dernier en raison d’inquiétudes concernant l’ingérence présumée des États-Unis à Taïwan. La Chine aurait refusé une demande de responsables américains demandant aux ministres de la Défense américain et chinois de se rencontrer lorsque les deux hommes participeront à une conférence sur la sécurité le mois prochain à Singapour. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré mardi que la partie américaine « devrait sincèrement respecter la souveraineté, la sécurité et les intérêts de la Chine ». [and] corriger immédiatement ses mauvaises pratiques.

Le ministère a déclaré que lors de sa rencontre avec Musk, Qin a utilisé une métaphore motrice pour illustrer ce qui doit être fait pour réparer les relations américano-chinoises : « Nous devons garder le volant dans la bonne direction de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération gagnant-gagnant. » Il a ajouté que les pays doivent utiliser habilement leurs freins et leurs accélérateurs pour « éviter la conduite dangereuse » et promouvoir une coopération mutuellement bénéfique.

Musk a répondu que Tesla s’oppose « découplage » des économies américaine et chinoise, qu’il décrit comme « freres siamois, » selon le ministère. Tesla est disposé à étendre ses opérations en Chine, en capitalisant sur les opportunités de développement du pays, et a une haute estime pour la diligence et l’intelligence du peuple chinois, a-t-il déclaré.

Qin, alors ambassadeur de Chine à Washington, a remercié Musc en octobre dernier pour avoir promu la paix dans le détroit de Taiwan. Il a salué l’idée du milliardaire de réunifier la Chine en faisant de Taiwan une région administrative spéciale avec un certain degré d’autonomie.

