Elon Musk remporte la victoire devant le tribunal dans un litige concernant un poste de 2018 lors d’un conflit du travail

LA NOUVELLE-ORLÉANS — Une agence fédérale a eu tort d’ordonner au PDG de Tesla, Elon Musk, de supprimer un Publication sur les réseaux sociaux 2018 que les dirigeants syndicaux considéraient comme une menace pour les options d’achat d’actions des salariés, a statué une cour d’appel fédérale très divisée.

L’affaire concernait une publication publiée sur ce qui était alors connu sous le nom de Twitter lors des efforts d’organisation des Travailleurs unis de l’automobile dans une usine Tesla à Fremont, en Californie. Le message a été publié des années avant que Musk n’achète la plateforme, maintenant connu sous le nom de Xen 2022.

Le 20 mai 2018, Musk a tweeté : « Rien n’empêche l’équipe Tesla de notre usine automobile de voter pour un syndicat. Ils pourraient le faire maintenant s’ils le voulaient. Mais pourquoi payer des cotisations syndicales et renoncer à des stock-options pour rien ? Notre bilan de sécurité est 2 fois meilleur que lorsque l’usine était UAW & tout le monde bénéficie déjà de soins de santé.

Le Conseil national des relations du travail a déclaré qu’il s’agissait d’une menace illégale. Après que Tesla ait fait appel, trois juges de la 5e Cour d’appel des États-Unis à la Nouvelle-Orléans ont confirmé cette décision, ainsi qu’une ordonnance connexe du NLRB ordonnant à Tesla de réembaucher un employé licencié, avec arriérés de salaire.

Mais Tesla a demandé une nouvelle audition, et l’ensemble du 5e circuit a ensuite rejeté la décision précédente et a voté pour réentendre l’affaire. Dans un avis daté de vendredi, les juges se sont partagés 9 contre 8 en faveur de Tesla et Musk.

« Nous estimons que les tweets de Musk constituent un discours protégé par la Constitution et n’entrent pas dans les catégories de communications non protégées comme l’obscénité et le parjure », indique l’avis non signé.

La majorité a également estimé que le NLRB devait reconsidérer son ordonnance visant à réintégrer l’employé licencié, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve que la personne qui a licencié le travailleur avait agi par mauvaise volonté envers le syndicat.

L’opinion de 11 pages a été suivie d’une dissidence de 30 pages au nom de huit juges, rédigée par le juge James Dennis.

« Dans ce contexte, la Cour suprême a toujours soutenu que le premier amendement ne protège pas les discours menaçants et coercitifs de l’employeur envers les employés dans le contexte des élections syndicales – la catégorie précise de discours que Musk a diffusé via Twitter », a écrit Dennis.

Il a également soutenu que l’attitude du superviseur qui a congédié le travailleur n’était pas pertinente pour déterminer s’il devait être réintégré. Le travailleur, a écrit Dennis, « a été licencié pour avoir refusé de divulguer des informations sur des activités syndicales protégées lors d’un interrogatoire ».

La décision a renvoyé l’affaire au NLRB pour suite à donner. Il n’était pas clair dans l’immédiat s’il y aurait un appel devant la Cour suprême des États-Unis.

Le syndicat n’a pas répondu à une question de l’Associated Press concernant sa prochaine décision. Mais mardi soir, le président Shawn Fain a cité l’affaire dans un discours en ligne pour inciter les membres du syndicat à voter et à participer au processus électoral.

Musk, a-t-il déclaré, a investi des millions dans la campagne présidentielle du républicain Donald Trump.

« Ce n’est pas une coïncidence si Elon Musk est l’un des PDG du secteur automobile les plus antisyndicaux de l’histoire, et il achète des élections pour truquer la loi en sa faveur », a déclaré Fain. « C’est ce qui arrive lorsque la classe des milliardaires établit les règles. Et c’est ce qui arrive quand les travailleurs restent à l’écart.»

Tom Krisher, rédacteur d’AP Auto, a contribué depuis Détroit.