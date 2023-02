Elon Musk rejoint un fil Twitter intéressant sur le skeuomorphisme

Avez-vous remarqué le logo de Gmail qui ressemble au dessin d’une enveloppe même lorsqu’il n’y a ni papier ni affranchissement ? Ou l’icône de l’horloge sur le téléphone qui ressemble exactement à votre horloge murale ? Presque toutes les caractéristiques graphiques que nous trouvons sur nos appareils numériques présentent une similitude frappante avec les éléments obsolètes qui étaient pertinents il y a près d’une décennie ou plus. Ces objets ou éléments graphiques sont appelés skeuomorphes qui imitent un élément physique pour le rendre plus familier et compréhensible pour les utilisateurs numériques. Un fil Twitter a donné un aperçu approfondi du sujet qui a même fasciné le chef de la plateforme, Elon Musk, pour rejoindre le chat.

Le tuteur culturel (comme leur nom sur Twitter), a commencé à expliquer la technique de conception classique en demandant : “Avez-vous déjà remarqué que l’icône de sauvegarde est une disquette, même si elle est devenue obsolète il y a vingt ans ?” En plus de cela, ils ont déclaré que ceux-ci sont appelés “skeuomorphes” qui sont largement utilisés pour conserver l’originalité du design même s’ils ne servent aucun objectif pragmatique dans le nouveau système. Ils ont donné de nombreux exemples de skeuomorphisme tels que des caméras de téléphone, des icônes de batteries , horloges, appels, paniers d’achat, lampes de poche, notes, etc. Même les logos Instagram et l’interface du Kindle ont également été spécifiés en raison de leurs caractéristiques skeuomorphes héritées d’objets passés.

“Le plus intéressant est que beaucoup de gens n’ont même jamais utilisé les objets imités par ces skeuomorphes. Téléphones filaires, disquettes, caméras, même enveloppes – ce sont des choses du passé qui façonnent l’apparence du présent et du futur », lit-on dans l’un de leurs derniers tweets pour décrire le skeuomorphisme. Cela a également excité Elon Musk pour écrire son opinion sur la même chose en répondant: “Je n’ai pas vu de parchemin depuis des lustres, mais nous utilisons ce mot pour les écrans d’ordinateur.”

Avec autant d’exemples en temps réel, on peut donc conclure que les skeuomorphes sont partout. Mais, ils divisent toujours les gens car certains les considèrent comme des modèles efficaces et «une progression naturelle du physique vers le numérique», tandis que d’autres estiment que «la conception numérique devrait être libérée des attentes passées et plus libre d’innover».

