Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’il avait déménagé sa résidence personnelle au Texas, à la suite du déménagement antérieur de sa fondation privée, et a laissé entendre que ses entreprises pourraient se joindre à l’exode de Californie.

« Pour moi, oui, j’ai déménagé au Texas, » Musk a déclaré mardi lors d’une conférence virtuelle organisée par le Wall Street Journal. Il a ajouté que « si une équipe gagne depuis trop longtemps, elle a tendance à être un peu complaisante, un peu autorisée, puis elle ne gagne plus le championnat. La Californie gagne depuis longtemps, et je pense qu’elle prend c’est un peu acquis. «

Musk a souligné que Tesla est le dernier constructeur automobile à fabriquer des voitures en Californie, tandis que SpaceX est la dernière entreprise aérospatiale à avoir une fabrication significative dans l’État. « Il y avait autrefois plus d’une douzaine d’usines automobiles en Californie, et la Californie était le centre de la fabrication aérospatiale », il a dit. « Mes entreprises sont les deux dernières à gauche. Je tiens à souligner, donc, c’est un point très important à souligner. »

Le milliardaire bénéficiera d’impôts bien inférieurs en faisant du Texas sa résidence officielle. Il se classe comme la deuxième personne la plus riche du monde, en grande partie sur ses 135 milliards de dollars en actions Tesla. La Californie impose une taxe de 13,3% sur les gains en capital, contre zéro au Texas, ce qui permettrait à Musk d’économiser environ 18 milliards de dollars s’il encaissait au prix actuel de l’action. La Californie a également un taux d’imposition le plus élevé de 13,3% sur les bénéfices supérieurs à 1 million de dollars, encore une fois contre zéro au Texas.

L’entrepreneur né en Afrique du Sud s’est également heurté à des responsables du gouvernement californien au sujet des restrictions de Covid-19. Il a menacé en mai de déplacer le siège et l’usine de Tesla hors de Californie. Il a choisi un site au Nevada pour une usine massive qui fournira des batteries pour les voitures électriques de Tesla et prévoit une usine majeure près d’Austin, au Texas, qui produira des véhicules et éventuellement des batteries. Le développement de Starship de SpaceX est dans le sud du Texas.

Au milieu de son conflit avec l’État en mai, le législateur californien Lorena Gonzalez a critiqué Musk pour avoir dirigé une entreprise qui « intimider les fonctionnaires » et ne tient pas compte de la sécurité des travailleurs. «F ** k Elon Musk», elle a tweeté à l’époque. Musk a répondu en seulement deux mots: « Message reçu. »

Musk n’a pas dit où au Texas il avait déménagé. Le chemin vers le Texas depuis la Californie est bien usé, car plus de 86000 Californiens ont déménagé dans le Lone Star State rien qu’en 2018, la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, selon un rapport du groupe commercial Texas Realtors.

L’animateur de podcast Joe Rogan a déclaré en juillet qu’il déménagerait à la fois son entreprise et sa résidence personnelle au Texas depuis Los Angeles, affirmant qu’il voulait partir. « quelque part, vous avez un peu plus de liberté. »

