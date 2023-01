Elon Musk rejette l’interdiction de publicité politique de Twitter dans une quête de revenus pour sauver son entreprise

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk (Getty Images)

Elon Musk lève l’interdiction de Twitter sur les publicités politiques.

Cette interdiction a été mise en place pour la première fois par le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey.

Twitter est en difficulté financière, a déclaré Musk. Des milliards sont dépensés en publicités politiques chaque année.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

La publicité politique revient sur Twitter après une interruption de trois ans.

Twitter va “augmenter” la quantité de publicité politique autorisée sur la plateforme et “assouplir” les règles actuelles concernant toute publicité “fondée sur une cause”, a déclaré mardi le service de sécurité du site. Les publicités politiques dans leur intégralité ont été interdit sur Twitter depuis 2019.

“À l’avenir, nous alignerons notre politique publicitaire sur celle de la télévision et des autres médias”, a déclaré Twitter Safety. a écrit sur son compte Twitter. La publicité télévisée relève de la surveillance de la Federal Communications Commission, qui ne vérifie pas les faits toute forme de publicité, politique ou autre.

Précédent PDG et co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey a adopté une ligne dure à interdire les publicités politiques, affirmant qu’une “portée de message politique doit être gagnée et non achetée” et que l’essor de la publicité politique en ligne et la pratique du microciblage créaient “des ramifications importantes que l’infrastructure démocratique d’aujourd’hui n’est peut-être pas prête à gérer”. Ces polices, qu’il a mises en place, sont toujours disponibles sur son site web d’entreprise.

En raison des politiques de Dorsey, les publicités basées sur une cause, comme celles faisant la promotion d’une action spécifique vers un résultat prédéterminé, ont été limitées sur Twitter. Le ciblage d’un public basé sur le code postal, par exemple, n’est actuellement pas autorisé, et les groupes qui souhaitent diffuser des publicités basées sur une cause doivent s’engager sur certains critères.

Depuis qu’Elon Musk a repris Twitter fin octobre, les finances de l’entreprise se sont détériorés comme marques et les annonceurs ont fui. Son activité repose presque entièrement sur la publicité, mais sous la direction de Musk règne chaotiqueil a licencié 70% du personnel de Twitter, y compris la plupart des personnes chargées de surveiller le type d’annonces de contenu utilisateur apparaissant à côté.

Musk a également continué à fabriquer controversé et politique déclarations, laissant les annonceurs pas pressés de revenir. Maintenant, le milliardaire cherche par tous les moyens réduire les coûts et générer des revenus. il est par rapport la compagnie à “un avion dirigé vers le sol”.

Les annonceurs politiques dépensent plusieurs milliards de dollars par an. En 2022, la publicité numérique pour toutes les campagnes politiques aux États-Unis a dépassé les 3 milliards de dollars aux États-Unis, selon Renseignements d’initiés. Plus que 1,5 milliard de dollars a été dépensé en 2020, une année d’élection présidentielle, principalement sur les publicités numériques et la télévision.