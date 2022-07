Elon Musk : regard sur les copines, ex-femmes et enfants du PDG de Tesla

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a été fructueux et s’est multiplié.

L’icône de la technologie a 10 enfants avec trois femmes, dont des jumeaux nés l’année dernière.

Musk, 51 ans, et un cadre supérieur de l’une de ses entreprises, Shivon Zilis, ont accueilli les deux nouveaux membres de sa progéniture en novembre à Austin, au Texas, a révélé Insider.

Le site d’information a rapporté qu’en avril, Musk et Zilis, 36 ans, ont déposé une requête pour donner aux jumeaux le nom de famille de leur père et le nom de famille de leur mère dans le cadre de leur deuxième prénom.

Le milliardaire convoité par Twitter a semblé confirmer leur naissance dans un tweet, suscitant un regain d’intérêt pour son arbre généalogique en expansion.

“Faire de mon mieux pour aider la crise de la sous-population. L’effondrement du taux de natalité est de loin le plus grand danger auquel la civilisation est confrontée”, a écrit Musk sur Twitter.

Cela porte à 10 le nombre d’enfants confirmés pour le magnat des affaires né en Afrique du Sud – six avec sa première épouse Justine Wilson, deux avec Claire Boucher, également connue sous son nom de scène Grimes, et les jumeaux avec Zilis.

Le premier enfant de Musk et Wilson, né en 2002, est décédé du syndrome de mort subite du nourrisson à l’âge de 10 semaines, selon Marie Claire.

Le deuxième enfant de Grimes avec Musk, une fille née par maternité de substitution, est arrivé des semaines après que Zilis a accouché de ses jumeaux.

Shivon Zilis

Zilis travaille pour les entreprises de Musk depuis des années. Elle est directrice des opérations et des projets spéciaux chez Neuralink, selon son profil LinkedIn.

La société, cofondée par Musk, développe des interfaces informatiques qui aident les personnes atteintes de troubles neurologiques à traduire leurs pensées en action.

La nouvelle de l’arrivée de leurs jumeaux est la première fois que les deux sont liés de manière romantique, mais Zilis, un expert en intelligence artificielle, l’a défendu sur Twitter en 2020.

“Personne n’est parfait, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui traverse une douleur plus personnelle pour se battre pour un avenir inspirant pour l’humanité – et ce, sans relâche depuis des décennies”, a-t-elle écrit. “Chacun a le droit d’avoir son opinion, mais la mienne est qu’il n’y a personne que je respecte et que j’admire davantage.”

Grimes alias Claire Boucher

Grimes, 34 ans, et Musk ont ​​​​été liés pour la première fois en mai 2018 lorsqu’ils sont apparus ensemble au Met Gala.

Ils ont accueilli un fils en mai 2020 nommé X Æ A-Xii, qu’ils appellent X, et une fille, Exa Dark Sideræl, qui passe par Y, par mère porteuse en décembre 2021.

Grimes a écrit dans un Tweet en mars dernier que le couple avait mis fin à leur relation récurrente.

“C’est mon meilleur ami et l’amour de ma vie”, a-t-elle écrit.

Ambre Entendu

Bien que Musk n’ait pas eu d’enfants confirmés avec Amber Heard, ils ont commencé à sortir ensemble à la mi-2016 avant d’arrêter définitivement en février 2018.

Musk a offert à l’actrice “Aquaman” une Tesla et a fait près d’un million de dollars de dons à divers organismes de bienfaisance en son nom.

Heard, quant à elle, a dit à son agent qu’elle ne l’aimait pas et qu’elle ne faisait que “remplir l’espace”, selon un témoignage lors du procès en diffamation de Johnny Depp contre elle.

Heard, 36 ans, a donné naissance à une fille, Oonagh Paige Heard, via une mère porteuse en avril 2021 mais n’a jamais révélé l’identité du père ou du donneur de sperme.

Sur Instagram, elle a écrit qu’elle était à la fois mère et père de l’enfant.

Talulah Riley

L’actrice britannique Talulah Riley, 36 ans, et Musk se sont mariés deux fois mais n’ont jamais eu d’enfants.

Ils se sont mariés pour la première fois en 2010 après avoir quitté sa première femme, Justine Wilson, pour la brune beaucoup plus jeune, qui a joué dans le film “Pride and Prejudice”.

Deux ans plus tard, les deux ont divorcé pour se remarier en juillet 2013. Le couple s’est séparé en 2016 après une romance éclair de 8 ans.

Justine Wilson

Le fondateur de SpaceX et le romancier canadien, qu’il a rencontré alors qu’il fréquentait l’Université Queen’s, s’est marié en 2000.

Après la mort de leur premier enfant, Nevada, en 2002, le couple a décidé d’utiliser la FIV pour agrandir leur famille, a écrit Wilson dans un essai de 2010 dans Marie Claire intitulé “I Was a Starter Wife”: Inside America’s Messiest Divorce”.

Ils ont eu des jumeaux : Vivian, qui s’appelait Xavier à la naissance, et Griffin, en 2004. Ils ont tous les deux 18 ans. Le couple a accueilli des triplés Kai, Saxon et Damian en 2006, et le trio a maintenant 15 ans, selon Hollywood Life. .

En 2008, Musk a demandé le divorce. Six semaines plus tard, il a envoyé un texto à Wilson, 49 ans, qu’il était fiancé à Riley, alors dans la vingtaine, et que les deux vivaient ensemble à Los Angeles, selon Marie Claire.

Bien que Musk publie souvent des photos de ses enfants en ligne, on en sait peu sur eux.

Vivian Jenna Wilson, qui est transgenre, a légalement changé son nom de Xavier Musk en juin 2022, un jour après avoir eu 18 ans.

Elle a cité l’identité de genre et l’aversion pour son père comme raisons.

“Je ne vis plus ou ne souhaite plus être liée à mon père biologique de quelque manière que ce soit”, a-t-elle écrit sur la pétition, en prenant le nom de famille de sa mère.

Emmett Jones et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.