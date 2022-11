Elon Musk réfléchit à une “alternative” à Apple et Google

Le milliardaire a déclaré qu’il pourrait lancer son propre smartphone si Twitter était démarré sur des plateformes populaires

Le chef de Twitter, Elon Musk, a déclaré qu’il était prêt à créer le sien “alternative” smartphone dans le cas où les géants de la technologie déménageraient son site de médias sociaux, suggérant qu’il pourrait se retrouver sans autre option.

Répondant à une proposition de la spécialiste conservatrice Liz Wheeler selon laquelle le milliardaire devrait “produire son propre smartphone” si Apple et Google devaient expulser Twitter de leurs magasins d’applications, Musk a déclaré qu’il ne l’exclurait pas, bien qu’il ait exprimé une certaine réticence à l’égard du concept.

“J’espère bien que cela n’en arrivera pas là, mais, oui, s’il n’y a pas d’autre choix, je ferai un téléphone alternatif”, a-t-il déclaré vendredi.

J’espère bien que cela n’arrivera pas à cela, mais, oui, s’il n’y a pas d’autre choix, je ferai un téléphone alternatif – Elon Musk (@elonmusk) 25 novembre 2022

Musk, qui a conclu un achat de 44 milliards de dollars sur Twitter le mois dernier, a déclaré à plusieurs reprises son intention de protéger la liberté d’expression sur le site, annonçant même une “amnistie générale” pour les comptes suspendus “à condition qu’ils n’aient pas enfreint la loi ou se soient livrés à des spams flagrants.”

Cependant, les critiques ont condamné la prise de contrôle de Musk, certains insistant sur le fait qu’elle favorisera une vague de “discours de haine” et d’extrémisme de droite sur la plate-forme de médias sociaux. Dans un rapport publié jeudi par le Washington Post, plusieurs militants et “experts de la confiance et de la sécurité en ligne” dit que l’entrepreneur allait « ouvrir les portes de l’enfer » sur Twitter, certains demandent même à Google et Apple d’interdire complètement le site sur leurs magasins d’applications.

Lire la suite Musk annonce l’amnistie de Twitter

“Apple et Google doivent sérieusement commencer à explorer le démarrage de Twitter à partir de l’App Store”, Alejandra Caraballo, enseignante à la clinique de cyberdroit de Harvard Law, a déclaré au point de vente, ajoutant que le rétablissement des comptes interdits serait « existentiellement dangereux pour diverses communautés marginalisées »

«Les personnes qui se sont livrées à du harcèlement ciblé direct peuvent revenir et se livrer à du doxing, du harcèlement ciblé, de l’intimidation vicieuse, des appels à la violence, de la célébration de la violence. Je ne peux même pas commencer à dire à quel point ce sera dangereux », Caraballo a continué.

Musk a riposté aux détracteurs, en disant Twitter n’autorisera jamais les appels à la violence ou d’autres messages qui enfreignent la loi. Il a noté que les utilisateurs suspendus seraient ramenés “tout doucement” et seulement après un “examen manuel” faire valoir que le déménagement aiderait à rendre le site “un forum pour l’échange pacifique de points de vue.”