Elon Musk reçoit une lettre du professeur de Stanford sur le travail qu’il aurait pu faire s’il n’avait pas abandonné

Le patron de Tesla, Elon Musk, a partagé une lettre du passé qu’il a reçue de son “futur professeur” à l’Université de Stanford. La lettre mentionnait un travail de recherche sur lequel Musk aurait pu travailler s’il n’avait pas abandonné la prestigieuse université.

Rédigée par William D. Nix, professeur d’ingénierie au département de science et d’ingénierie des matériaux de Stanford, la lettre complimentait Musk pour ses connaissances « parfaites » sur les batteries au lithium. Le professeur a cité une interview du milliardaire de la technologie sur YouTube où Musk a parlé de rencontrer Nix alors qu’il était à Stanford. En se déconnectant, Nix a écrit: “J’ai pensé que vous aimeriez entendre parler du travail que vous auriez pu faire.”

Partageant une image de la lettre, Musk, dans la légende, a écrit: “Belle lettre de Bill Nix, qui aurait été mon professeur à Stanford si je n’avais pas mis les études supérieures en sursis (permanent).”

Belle lettre de Bill Nix, qui aurait été mon prof à Stanford si je n’avais pas mis les études supérieures en sursis (permanent) pic.twitter.com/ioq0mGwN7K – Elon Musk (@elonmusk) 19 août 2022

Une heure après avoir partagé ce tweet, Musk s’est rendu compte qu’il avait divulgué le numéro de la boîte postale à des millions d’utilisateurs sur Twitter. Musk, dans le tweet suivant, a écrit: “Pourrait avoir besoin d’une nouvelle boîte postale après avoir tweeté cela.”

Peut-être besoin d’une nouvelle boîte postale après avoir tweeté ceci 🤣 – Elon Musk (@elonmusk) 19 août 2022

Le tweet a recueilli des milliers d’impressions sous forme de likes et de retweets.

“Il est tout simplement génial”, a déclaré un utilisateur.

Il est tout simplement génial 🤍 https://t.co/AxHXVUcdEA – Rebecca (@MoonMuons) 20 août 2022

Un autre a déclaré: «C’est incroyable. Bill Nix est une légende et un collègue formidable.

Ceci est incroyable. Bill Nix est une légende et un collègue formidable. https://t.co/GQ2obIDh0Z — Eric A. Appel (@AppelGroup) 19 août 2022

Un utilisateur a commenté : “Apprentissage (et application !) vs obtenir un véritable découplage !”

Apprentissage (et application !) vs obtention d’un diplôme vraiment découplé ! https://t.co/RZjhCAtXC4 – Nishant Verman (@VenturAdventurs) 20 août 2022

Beaucoup ont souligné la gaffe probablement involontaire de divulguer le numéro de boîte postale.

Ma lettre arrivera bientôt dans ta boîte postale Elon. mdr https://t.co/dz1e8Nqm1D – LiamSignals (@liamsignal) 20 août 2022

Brb écrit une lettre d’amour à Elon Musk https://t.co/BbiT52DnIP — ⇲ Jared Kleinman. (@insnlycool) 19 août 2022

Oh mon dieu RIP sa boîte postale ☠️ https://t.co/OCF2zp8kQR – Jeremy Judkins (@jeremyjudkins_) 19 août 2022

Musk, après avoir obtenu deux diplômes de licence, dont un de l’Université de Pennsylvanie, est entré dans un programme de doctorat à l’Université de Stanford à l’âge de 24 ans. Deux jours plus tard, il a arrêté car il voyait plus de potentiel sur Internet. Il a ensuite lancé une start-up appelée Zip2 qui fournissait des guides de la ville aux journaux. Et le reste est de l’histoire.

