Elon Musk réagit au soutien de Taylor Swift à Harris-Walz

Après des semaines de spéculation, Taylor Swift a finalement apporté son soutien politique hier soir et son soutien à la vice-présidente Kamala Harris n’a pas semblé être bien accueilli par Elon Musk, qui a partagé son opinion sur la déclaration du musicien sur X.

« Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et je protégerai tes chats au péril de ma vie », a écrit Elon Musk sur X, la plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter, dans une apparente pique à Swift, qui avait signé son contrat avec une « dame aux chats sans enfant ».

Musk, qui soutient l’ancien président Donald Trump dans la course à la Maison Blanche, plus tard également d’accord avec un utilisateur de X qui a commenté que l’approbation de Swift est « conforme aux tendances démographiques », ajoutant que le parti démocrate est soutenu par les femmes célibataires.

Débat Trump-Harris :Analyse des gagnants (et des perdants) de la nuit dernière

Combien d’enfants Elon Musk a-t-il ?

Elon Musk aurait eu 12 enfants avec au moins trois mères différentes. Le fondateur de Tesla, SpaceX et Neuralink a trois enfants avec la chanteuse canadienne Grimes, six enfants avec son ex-femme, l’auteure canadienne Justine Wilson, et trois enfants avec Shivon Zilis, cadre chez Neuralink.

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidiens USA TODAY.

Le premier enfant d’Elon Musk et Wilson est décédé à l’âge de 10 semaines. Son plus jeune enfant, né avec Zilis, serait né plus tôt cette année.

Elon Musk s’inquiète du déclin de la population et considère la procréation comme la solution, a écrit Walter Isaacson dans la biographie « Elon Musk ».

Swift soutient Harris

Peu après la fin du débat présidentiel mardi soir, Swift a annoncé qu’elle soutiendrait Harris et Tim Walz lors des prochaines élections. En partageant une photo d’elle avec son chat, Benjamin Button, Swift a déclaré que l’utilisation par Trump d’images générées par l’IA la représentant en train de le soutenir lui a fait réaliser qu’elle devait être claire et transparente sur ses projets réels pour l’élection.

Dans son message de soutien en quatre paragraphes, Swift a encouragé ses 283 millions d’abonnés à faire leurs propres recherches avant l’élection de cet automne et à voter.

« Comme beaucoup d’entre vous, j’ai regardé le débat de ce soir. Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment idéal pour faire vos recherches sur les enjeux en cours et sur les positions adoptées par ces candidats sur les sujets qui vous importent le plus », a écrit Swift. « En tant qu’électeur, je m’assure de regarder et de lire tout ce que je peux sur les politiques et les plans proposés pour ce pays. »

La pop star a signé son message en se qualifiant de « Dame aux chats sans enfants », s’attaquant ainsi aux commentaires désormais viraux de JD Vance sur les personnes qui n’ont pas d’enfants.

Ce n’est pas la première fois que Swift soutient un candidat politique. Elle a soutenu le président Joe Biden et Harris en 2020, et elle a soutenu le candidat au Sénat américain Phil Bredesen et le représentant américain Jim Cooper lors de sa réélection en 2018 dans le 5e district du Congrès du Tennessee.

Contributions : Kinsey Crowley, Anika Reed, Bryan West, USA TODAY

Saman Shafiq est journaliste spécialisée dans les tendances pour USA TODAY. Contactez-la à [email protected] et suivez-la sur X et Instagram @saman_shafiq7.