Elon Musk rapporte directement à Tesla

Elon Musk a dirigé deux entreprises technologiques ambitieuses en même temps depuis qu’il est devenu président puis PDG du constructeur de véhicules électriques Tesla, tout en dirigeant SpaceX, son entreprise de fusées réutilisables et d’Internet par satellite.

Il a ensuite lancé une startup d’interface ordinateur-cerveau, Neuralink, et une entreprise de forage appelée Boring Co. en 2017, et est au milieu d’un procès litigieux avec Twitter pour un rachat qui a mal tourné.

Avec son attention divisée, Musk s’appuie sur une grande équipe d’adjoints – plus de 20 personnes aujourd’hui – pour faire avancer les affaires de Tesla. Son casting de subordonnés directs change souvent avec des changements stratégiques ou organisationnels, des “licenciements ponctuels” occasionnels par le PDG mercuriel et des démissions.

Voici les rapports directs que nous connaissons en septembre 2022. Les données ont été recueillies à partir d’entretiens avec des employés actuels et récents de Tesla, des profils LinkedIn, des dossiers internes et publics de Tesla, et peuvent ne pas inclure toutes les personnes qui relèvent de lui.