Elon Musk qui était au courant des affirmations de Diddy malgré son investissement dans X et le qualifiant d' »ami » du magnat

Elon Musk est critiqué pour s’être demandé à haute voix quelles personnalités étaient au courant des nombreuses allégations d’abus contre Sean « Diddy » Combs, alors même qu’Elon Musk considérait le magnat comme un investisseur et un ami.

Musk s’est adressé à X en réponse à la dernière série d’allégations contre Combs, dans laquelle une équipe d’avocats s’est engagée à intenter plus de 100 poursuites pour agression sexuelle et à retirer le prétendu « mur du silence » des personnes célèbres qui ont permis au musicien de se faire entendre.

« Combien de personnes du monde de la musique et du divertissement étaient au courant ? » Musc demandé ses partisans le 1er octobre.

Beaucoup n’ont pas tardé à souligner les liens de Musk avec Combs, qui a été arrêté par des agents fédéraux pour racket et trafic sexuel et nie tout acte répréhensible.

« Hmmmm, vous auriez peut-être pu lui demander quand il a investi dans votre contrat Twitter », a écrit Mac sur X en réponse au tweet.

«Combien de fois as-tu rencontré Diddy?» demandé Luke Zaleski, rédacteur en chef des affaires juridiques de Condé Nast.

« Il y a littéralement une photo de vous avec Ghislaine Maxwel », a ajouté le critique musical Anthony Fantano, faisant référence à l’allié clé de feu Jeffrey Epstein. Maxwell et Musk ont ​​été photographiés ensemble en 2014, des années après qu’Epstein ait conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs de Floride concernant des accusations d’abus sexuels sur des dizaines de filles.

Un fonds lié à Combs est un investisseur dans X, selon une liste de bailleurs de fonds dévoilée devant le tribunal fédéral en août.

Musk s’est également vanté une fois que lui et Combs étaient de bons amis, selon le nouveau livre. Limite de caractèrespar New York Times les journalistes Kate Conger et Ryan Mac.

Cette affirmation aurait été formulée lors d’une réunion au cours de laquelle un dirigeant de Revolt TV, une société de médias fondée par Combs, a exprimé ses inquiétudes concernant le racisme croissant à l’égard de X.

« ‘Je ne sais pas si vous le savez, mais Puff est un investisseur dans Twitter’, [Musk] a dit, en utilisant un surnom pour Combs, » selon le livre. « ‘Vous savez, c’est un bon ami à moi. Nous envoyons beaucoup de messages.' »

L’Indépendant a contacté Musk pour commentaires.

Les procureurs fédéraux affirment que Combs est l’architecte et le chef d’une « entreprise criminelle » impliquée dans des incendies criminels, des enlèvements, du travail forcé, des pots-de-vin, de l’entrave à la justice et du trafic sexuel.

La police affirme avoir récupéré des fusils d’assaut avec des numéros de série dégradés, des stupéfiants et « plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant » dans les résidences de Combs, qui auraient été utilisés dans des situations d’exploitation que le magnat a surnommé « Freak Offs ».

Par ailleurs, de nombreuses femmes accusent le magnat d’inconduite sexuelle.

Les médias ont obtenu une vidéo divulguée de Diddy battant brutalement sa petite amie de l’époque, la chanteuse Cassie, dans le couloir d’un hôtel. Il s’est ensuite excusé.