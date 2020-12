2020 est une année formidable, nous avons fait des pas de géant en matière de technologie spatiale. En 2020, nous avons réalisé un nouvel exploit: nous avons envoyé des astronautes de la NASA dans l’espace à bord du tout premier véhicule spatial commercial.

Pourtant, en 2020, le PDG de Tesla, la société de ce constructeur de véhicules spatiaux, ne peut toujours pas comprendre les pronoms trans.

Dans un tweet qu’il a posté en réponse à la question de savoir s’il est acceptable ou non de corriger vos amis lorsqu’ils se trompent de pronom, il a écrit: « Je soutiens absolument trans, mais tous ces pronoms sont un cauchemar esthétique. »

Je soutiens absolument trans, mais tous ces pronoms sont un cauchemar esthétique – Elon Musk (@elonmusk) 16 décembre 2020

Il a cité un article selon lequel, en 2017, Tesla était le lieu de travail le plus inclusif LGBTQ +.

Le fait que Musk ait besoin de justifier sa position « Je ne suis pas problématique, mais » avec un article est non seulement bizarre, mais aussi chaotique: imaginez être l’un des lieux de travail les plus inclusifs au monde, et votre patron ne peut toujours pas obtenez vos pronoms correctement.

Le jeu de pronom transphobe d’Elon Muks n’a pas été très apprécié sur Twitter.

elon musk: ok google, je ne peux pas prononcer X Æ A-12, c’est dans mon biogoogle :: vouliez-vous dire « pronoms en bio » * elon musc, les veines du front éclatent *: hnnnnnnnnnnnnnnnnnngh- – Shnowbhangi Karmakar (@Repealist_) 17 décembre 2020

rappel qu’Elon Musk est un descendant de 49 ans d’un propriétaire d’une mine d’émeraude sud-africaine de l’apartheid – ☀️👀 (@zei_squirrel) 17 décembre 2020

Il / elle / ils ne sont pas un cauchemar. Les pronoms dans le bios ne font de mal à personne et peuvent aider certaines personnes. Même si personnellement je ne comprends pas, si c’est comme ça que quelqu’un veut s’exprimer, vivre et laisser vivre. – Tesla Tidbits (@teslatidbits) 16 décembre 2020

Aussi: « JE SAIS que je devrais t’appeler par le pronom qui te convient. Je sais, chérie … Mais tu vois … l’esthétique est, genre, tellement plus importante. Votre identité passe après mon sens de l’esthétique. . « – David Hindberg (@AWintersong) 16 décembre 2020

La seule chose que nous ayons à dire, c’est que si vous n’êtes jamais sûr de ce que sont les pronoms d’une personne, demandez-leur. Ils préfèrent de beaucoup vous dire que vous essayez d’expliquer pourquoi personnellement, vous ne respectez pas la façon dont ils souhaitent être abordés.