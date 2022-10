Elon Musk : Quelle est la prochaine étape de la bataille Twitter du milliardaire ?

La lutte de plusieurs mois entre Elon Musk et Twitter a pris une autre tournure mardi lorsque le milliardaire Tesla a semblé revenir à son point de départ en avril – proposant d’acheter la société pour 44 milliards de dollars.

Mais ce n’est pas encore fini. Twitter dit qu’il a l’intention de conclure l’accord au prix convenu, mais les deux parties sont toujours réservées pour un procès le 17 octobre dans le Delaware suite aux tentatives antérieures de Musk de résilier l’accord.

ELON MUSK POSSÈDE-T-IL ENCORE TWITTER ?

Non, il ne possède pas Twitter et on ne sait toujours pas si ou quand il le reprendrait. Ce qui s’est passé cette semaine, c’est que son avocat a envoyé une lettre à Twitter disant que Musk conclura l’accord tant qu’il aligne le financement par emprunt promis et à condition que le tribunal de la chancellerie du Delaware abandonne la poursuite de Twitter contre lui. Mais il est peu probable que Twitter abandonne ses poursuites judiciaires à moins qu’il ne confirme que l’accord est réel cette fois et non un pari tactique.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

La juge qui préside l’affaire du Delaware n’a pas encore publiquement pesé sur la nouvelle proposition de Musk, mais ce qu’elle dit pourrait déterminer les prochaines étapes.

La déposition de Musk par Twitter – qui devrait commencer jeudi – et même le procès du 17 octobre lui-même pourraient encore se poursuivre si Twitter n’est pas assuré que l’accord est conclu, a déclaré Ann Lipton, professeure agrégée de droit à l’Université de Tulane.

“Twitter ne laissera pas cette procédure s’arrêter tant qu’il n’aura pas été rassuré à 100%”, a-t-elle déclaré.

Mais si l’accord se concrétise, Lipton a déclaré que Musk pourrait être en charge de Twitter dans quelques jours – quel que soit le temps qu’il lui faudra, à lui et à ses co-investisseurs, pour aligner l’argent.