Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le propriétaire de X, Elon Musk, a accusé le chef du SNP, Humza Yousaf, d’être un « raciste flagrant » dans une publication sur les réseaux sociaux.

Le premier ministre écossais a riposté au magnat de la technologie, affirmant que M. Musk devrait « s’attaquer au racisme et à la haine qui ne sont pas contrôlés » sur son programme.

M. Musk, qui a repris Twitter l’année dernière avant de le renommer X, a répondu à un compte qui a publié un discours prononcé par M. Yousaf alors qu’il était secrétaire à la Justice, à la suite du meurtre de George Floyd.

En réponse au message publié sur le compte « End Wokeness », M. Musk a écrit : « Quel raciste flagrant !

Dans son discours émouvant de 2020, l’actuel premier ministre a récité les derniers mots de M. Floyd avant sa mort aux États-Unis alors qu’il était retenu par le policier Derek Chauvin.

M. Yousaf a poursuivi en soulignant que les personnes avec lesquelles il était en contact quotidiennement étaient toutes blanches. Citant les noms des chefs de la profession juridique, des tribunaux et de la police en Écosse, il les a ponctués du mot « blanc ».

M. Yousaf a ensuite rejoint le corps médical, les syndicats et les directeurs généraux du gouvernement écossais. Il a conclu en disant : « Ce n’est pas suffisant. »

Vendredi matin, le message de Musk l’accusant d’être un « raciste flagrant » avait été vu par plus de 500 000 comptes.

Dans un message énigmatique sur la plateforme vendredi matin, M. Yousaf a mis en ligne un gif de Jeu toujours le personnage Navid danse pour décrire ses sentiments, à côté du commentaire : « Les racistes écument à la bouche devant mon existence même. »

Elon Musk, directeur général de Tesla et X (Getty Images)

Un porte-parole de M. Yousaf a déclaré : « Le premier ministre a été la cible de haine raciste, d’abus et de menaces de mort toute sa vie, et il s’est tenu fermement contre la haine et l’intolérance, de toute sorte, tout au long de sa vie.

Ils ont ajouté : « Malheureusement, une grande partie des abus racistes et des menaces de violence auxquels le premier ministre est confronté sont dirigés contre lui sur X – anciennement connu sous le nom de Twitter. »

“M. Musk devrait utiliser sa position pour lutter contre le racisme et la haine qui ne sont pas contrôlés sur la plateforme de médias sociaux qu’il possède.”

Le message original auquel M. Musk a répondu a été publié par un important compte de droite qui compte 1,5 million de followers et disait : « Le Premier ministre écossais Humza Yousaf méprise ouvertement les Blancs. »

Cette dispute survient alors que M. Yousaf a révélé qu’il n’avait pas pu contacter la mère de sa femme et son mari après que les communications aient été coupées suite à l’intensification des bombardements sur la bande de Gaza.

Elizabeth El-Nakla et son mari Maged se sont rendus dans la région avant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et sont restés piégés depuis les représailles israéliennes.

Le leader du SNP a écrit sur X : « Gaza subit d’intenses bombardements. Les télécommunications ont été coupées. Nous ne parvenons pas à joindre notre famille qui est coincée dans cette zone de guerre depuis près de trois semaines.

« Nous ne pouvons que prier pour qu’ils survivent à la nuit. Combien d’enfants devront encore mourir avant que le monde n’en dise assez ?

Les remarques de M. Yousaf interviennent quelques heures seulement après qu’il est apparu qu’il avait écrit à tous les dirigeants politiques du Royaume-Uni pour les exhorter à soutenir un cessez-le-feu à Gaza.