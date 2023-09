Elon Musk publie une photo d’Amber Heard dans laquelle elle est habillée comme Mercy – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Elon MuskLa nouvelle biographie éponyme de révèle son ex-petite amie Ambre entendue37 ans, autrefois déguisé en Mercy du jeu vidéo, Surveillanceet il a pris Twitter prouver. il. Le PDG de Tesla, 52 ans, a partagé un cliché accrocheur de l’actrice dans un costume angélique blanc comprenant un body et des ailes, et a qualifié le moment de « génial » en répondant à des tweets sur le souvenir. «Elle s’est déguisée en Mercy. C’était génial », a-t-il écrit.

La belle avait relevé ses cheveux blonds, sur la photo, et regardait sérieusement la caméra. Elle portait un collier noir et un halo doré au-dessus de sa tête. Il y avait aussi des sections jaunes et grises du costume et des lanières noires autour de ses cuisses.

Elon et Amber sont sortis ensemble pendant un an en 2017. Leur histoire d’amour s’est produite après son divorce qui a fait la une des journaux. Johnny Depp. Dans la nouvelle biographie d’Elon, auteur Walter Isaacson a écrit sur la façon dont Amber a conçu le costume de Mercy après qu’Elon lui ait dit qu’elle ressemblait au personnage, qui est son préféré.

« Elle a donc passé deux mois à concevoir et commander un costume de la tête aux pieds afin de pouvoir jouer un rôle pour lui », a écrit Walter dans un extrait obtenu par le Courrier quotidien.

Malgré les efforts d’Amber avec le costume, le livre prétend que le frère d’Elon, Kimbal Musc, et certains de ses amis n’étaient pas fans de sa relation avec elle. « [Kimbal] et ses amis la détestaient avec une passion qui faisait leur dégoût pour elle. Justine [Wilson, Musk’s first wife] pâle », un extrait obtenu par le Temps de Londreslire.

« C’est vraiment triste qu’il tombe amoureux de ces gens qui sont vraiment méchants avec lui. Ils sont beaux, sans aucun doute, mais ils ont un côté très sombre, et Elon sait qu’ils sont toxiques », a déclaré Kimbal directement dans la biographie.

Amber aurait également parlé de son amour pour Elon, dans la biographie publiée mardi. «Je l’aime beaucoup», dit-elle. « Elon aime le feu, et parfois ça le brûle. »