Elon Musk publie un tweet effrayant sur son soutien à Taylor Swift

Père milliardaire de douze enfants Elon Musk a posté un tweet en réaction à Taylor Swift Approbation du vice-président Kamala Harris en proposant de donner un enfant à la chanteuse et de protéger ses chats.

Essayez d’expliquer cette phrase précédente à vous-même en l’an 2000. Sans surprise, le message de Musk a été accueilli avec un mélange de choc, de dégoût et de moquerie.

Swift a affiché son soutien à Harris et à son colistier, le gouverneur du Minnesota. Tim Walz sur sa page Instagram peu après la fin du débat sur ABC, citant un message de Trump qui utilisait une fausse image d’elle générée par l’IA pour prétendre qu’elle le soutenait. Elle a salué le vice-président comme « un leader doué et à la main ferme » qui « se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre ».

La chanteuse, devenue milliardaire grâce à une série d’albums qui ont battu des records, à ses concerts Eras Tour et au film Eras Tour, est également célèbre pour son amour des chats, adorant ses trois félins de compagnie Meredith Grey, Olivia Benson et Benjamin Button et mettant fréquemment en valeur leurs pitreries sur ses comptes de réseaux sociaux. Son soutien au ticket Harris-Walz a été publié avec une photo d’elle tenant Benjamin Button et signée « Avec amour et espoir, Taylor Swift, dame aux chats sans enfant » — allusion aux commentaires controversés du colistier de Trump, le sénateur J.D. Vance (R-OH). Jusqu’à présent, le poste a plus de 8,6 millions de likes et ce n’est pas fini.

Musk, qui a soutenu Trump, a réagi au soutien de Swift d’une manière qui rend les réflexions bizarres de Vance sur les femmes-chats sans enfants et les femmes ménopausées apparemment insignifiantes en comparaison.

« Très bien Taylor… tu as gagné », a écrit Elon Musk, qui a eu au moins douze enfants avec trois femmes différentes. « Je te donnerai un enfant et je protégerai tes chats au péril de ma vie. »

Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et je protégerai tes chats au péril de ma vie — Elon Musk (@elonmusk) 11 septembre 2024

Pour être juste, il n’est pas tout à fait clair si Musk proposait de partager l’un des enfants qu’il a déjà ou de mettre Swift enceinte lui-même, mais les utilisateurs de la plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter n’ont pas hésité à se moquer de lui pour ce que beaucoup considéraient comme le tweet le plus « effrayant » de tous les temps – ainsi que des spéculations joyeuses sur la mauvaise santé du gars qui s’est retiré du combat avec la directrice générale de Facebook. Mark Zuckerberg se battrait contre le petit ami de Swift, un joueur de football de 1,95 m Travis Kelce.

L’un des enfants de Musk lui-même a donné son avis sur tout ce désordre sordide. Sa fille transgenre avec qui il est séparé Viviane Jenna Wilson a publié sur Threads, qualifiant le tweet de son père d’« odieux » et d’« absurdité incel odieuse ».

Posté par @vivllainous

Une collection d’autres réactions :

Je suis désolé, mais l’homme le plus riche de la planète qui dit avec désinvolture à une femme avec qui il ne sort pas qu’il va mettre un bébé en elle est tellement effrayant que je ne sais pas par où commencer. pic.twitter.com/FVaBBrtVWS — Armand Domalewski (@ArmandDoma) 11 septembre 2024

Je vous garantis qu’Elon ne dit pas cela alors que Taylor ou Travis sont physiquement présents dans la pièce. — Sam (@DigitalSamIAm) 11 septembre 2024

Monsieur, vous avez atteint des niveaux de divorce jamais vus. Personne n’a jamais été plus divorcé que vous en ce moment. — Tim Onion (@oneunderscore__) 11 septembre 2024

Si vous ou moi disions cela à un collègue, nous serions licenciés pour harcèlement sexuel. Les hommes comme lui et Trump ont tellement l’habitude d’utiliser l’argent pour acheter des gens que lorsque quelqu’un dit non, c’est un choc pour eux et ils finissent par être accusés de harcèlement ou pire. C’est dégoûtant. #Election2024 https://t.co/IOs2VnsHzx — Jermaine Johnson 🇺🇸 (@Dr_JLJohnson) 11 septembre 2024

N’importe quel autre employé de Tesla ferait cela sur son compte X officiel et serait immédiatement renvoyé, mais pas Elon. Elon n’a pas à suivre les règles car il est un super génie de niveau 4. https://t.co/ZebsIFCHOf — Fred Lambert (@FredericLambert) 11 septembre 2024

